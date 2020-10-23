陳同佳案｜指陳同佳今晚午夜限期前無法赴台 管浩鳴望潘媽媽理解：律師正設法得入台證

涉嫌在台灣殺死女友潘曉穎的港人陳同佳，去年今日(10月23日)在赤柱監獄出獄時曾公開向潘家道歉聲稱會赴台自首，但轉眼已經出獄一周年，陳仍是赴台無期，痛失愛女的潘媽媽多次表示今日午夜前是陳同佳赴台自首的最後期限，若陳逾期不赴台，將來即使陳在台灣法庭受審，潘媽媽也不會為他在庭上求情。但一直協助陳同佳的管浩鳴牧師今日回應傳媒時承認，陳同佳無法於今日午夜前動身赴台，理由是暫時沒有辦法取得入台簽證，希望潘媽媽明白及理解。至於究竟陳同佳何時才會赴台，管浩鳴未能作出承諾，只是表示陳同佳的律師團隊仍然在努力。

管浩鳴牧師回應時指：「陳同佳一直對於回台灣自首是沒有改變，當然，潘媽媽最近表示願意為他求情，當然是非常好的事情。大家所見，現在問題不是同佳不願回台灣，是暫時未有辦法取得簽證，因此未能在今天起行。」

管牧聲稱，「同佳對此也十分無奈，也盼望潘媽媽能明白和理解。同佳的律師團隊正努力和有關部門協商，希望能盡快解決回台自首的入境安排。下星期有進一步消息再通知各位（記者）」。管牧強調，陳同佳的律師團隊正研究從不同的途徑去解決陳無法取得簽證赴台的問題，並曾大約七次致電台灣一方就陳同佳事件設立的「單一窗口」，但暫仍未有突破。

對於陳同佳出獄已一年，但涉嫌毁諾遲遲未有赴台自首，潘媽媽昨日即周四下午接受《蘋果》訪問時神情難掩失落，她指對殺女兒的疑兇仍逍遙法外感難過，心情低落。對陳至今未取得台灣簽證感到莫名其妙，她指現時陳同佳赴台投案自首要經3個步驟，希望陳同佳馬上起行，她重申為促成陳赴台，願意當中間人角色誠意邀請港台雙方促成事件，希望港台兩地警方，明日聯絡她，讓她可以讓雙方落實會面詳情，但強調「逾期絕不求情！」

過去一個月，為女兒潘曉穎被殺案四出奔波的潘媽媽，體形日漸消瘦，她每日留心港台報道，希望知道陳同佳可以怎樣去台灣，她指經了解有3個步驟，「第一步驟係香港刑偵人員將陳同佳口供及證據，交畀台灣，雙方警察要有聯絡；其次陳同佳要填好辦理入台簽證表，包括提供一張2吋白底證件相、身份證複印本同護照，親自交畀台灣經濟文化辦事處；最後一步就係登上赴台交通及航班。」潘媽媽稱希望港台雙方能盡快會談，結束隔空對話僵局，她非常願意充當中間人，邀請港台雙方坐下對話。

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線 或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！