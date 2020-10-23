先達街舖遇襲案 8人被捕涉刑毀等3罪

旺角亞皆老街先達廣場一間手機維修街舖，周二（20日）傍晚遭人破壞，據悉與周一（19日）廣場內一宗爭客打鬥案有關。據悉，警方事發後拘捕8人，涉嫌在公眾地方打架、普通襲擊及刑事毀壞。警方將於晚上10時見記者交代案情。

周一下午兩時許，先達廣場內兩間店舖懷疑因爭客爆發糾紛，10多名男女先是爭論，繼而動武，當日已有3名男子涉嫌在公眾地方打架被捕。翌日傍晚6時許，10多名惡漢掩至廣場面向通菜街的一間街舖，推倒玻璃櫃又打爛店面，店內職員見狀隨即拿起木棍反擊，雙方推撞一輪後，逞兇者逃之夭夭。消息指，遇襲街舖正正是周一打鬥的其中一方，估計是爭執後有人不忿犯案。

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線 或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！