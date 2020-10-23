疑為超速馳騁快退役九巴 瘋狂巴士迷破壞八達通保安系統及限速裝置終落網

今次兩名被捕的19及20歲無車牌九巴員工，何以要冒奇險偷一架車齡近20年的舊款富豪九巴去駕駛？綜合《蘋果》詢問到的多名消息人士，兩名被捕九巴員工疑是瘋狂巴士迷，極嚮往駕駛巴士，卻因年紀太輕及未有車牌致無法報考車長，碰巧水泉澳邨巴士站夜間卻常停泊了一輛很有歷史價值、全港僅餘約30部並快將退役的「富豪超級奧林比安12米雙層九巴(車齡近20年)」。有人疑禁不住「誘惑」，不惜違法也要偷走該巴士，一嘗超速駕駛快退役九巴的樂趣。

有資深九巴車長坦言，其實要成功偷走九巴及超速駕駛並不容易，因九巴因應近年屢有巴士曾被偷走及疑因高速駕駛致引發意外的問題，早已加強巴士的保安，包括在九巴引入以車長八達通卡作為開車「車匙」的新保安系統，以及安裝了限速裝置，規定九巴車速不得超過時速70公里。若有車長超速，九巴即會自動「鎖油門」以免超速確保安全。

但有關保安系統對兩名被捕的19及20歲無車牌九巴員工完全無效，因兩被捕人不單是超級巴士迷，而且有豐厚的機電及巴士維修知識。兩人知道了上述九巴保安系統電路裝置所暗藏的位置，遂於凌晨時份潛入九巴內，找出了隱藏的電路裝置及把它停止運作(九巴發言人形容為破壞)。如此，兩人最終在沒有車長八達通的情況下仍能成功開動該輛九巴，更可以無視限速裝置去超速駕駛偷來的九巴。

不過人算不如天算，兩人原以為暗中駕走九巴屬天衣無縫及無人知曉，豈料今日凌晨剛好有另一名車長被指派往水泉澳邨的巴士站要駕走同一輛富豪雙層九巴。但該車長發現九巴離奇失蹤後，立即通報九巴中央控制室。九巴控制室遙距開動失蹤九巴車上名為「Green Road」的GPS定位系統以取得數據後，驚悉該九巴在大圍沙田一帶高速行駛，據報失蹤九巴時速一度高達82至83公里，遠比限速裝置容許的70公里時速上限為高。控制室職員於是報警，並把失蹤九巴的GPS定位位置及行車方向等資料通知警方，最終警方在中文大學外成功把偷九巴的兩人拘捕。

消息指，今次被偷的是「Alexander alx500 Volvo Super Olympian」12米長巴士，九巴原有近500部這款巴士，但因其車齡已超過18年，近年不斷有同款巴士退役，現時九巴車隊僅餘約30部。故不排除被捕者可能是想一嘗駕駛此款快退役九巴的樂趣，以求在朋輩之間炫耀，結果卻被拘捕致前途盡毀。

香港專營巴士僱員總工會主席郭志誠則警告，巴士迷或任何市民都切勿因一己的喜好，違法去偷偷開動九巴。因巴士若在不載客的情況下超速駕駛，遇上急彎時恐易反車，非常危險。故郭對有關行為極不贊同，並予以讉責 。

有九巴車長則表示，據悉九巴由1999年起至2004年間分批引入上述全數共592部（492部今次被偷同款+100部後期闊車身款）同款底盤巴士。今次被偷走巴士KW1624是同批蘇格蘭亞力山大車身車型（車隊編號 3ASV）中第492部，即係最後一部。同款車型仍有 29 部正在服役，但估計今年12月底前會全數退役。

至於裝配愛爾蘭Wright闊車身100部九巴（車隊編號 AVW）除了其中兩部因意外提早退役外，其餘98部預計亦會於三年內退役。

據資料，近年已不止一次有人因偷巴士駕駛而被捕。一名17歲姓梁的中五男生，聲稱因懷念已逝去的父親及兩父子一起遊車河的日子，不自覺地對巴士著迷，遂於2018年５月２２日凌晨２時半偷偷駕走一輛雙層九巴，行駛近10公里後失控撞向石壆，終將巴士撞毀。男生被捕後遭警方控以偷車、無牌駕駛、沒有第三者保險及意外後沒有報警共4宗罪，他認罪後被判進入勞教中心，並在庭上承諾會改過自新。

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