疑九巴職員偷巴士遊車河80公里兼超速駕駛 中大外2人棄車逃終被拘捕

沙田發生偷巴士案件，懷疑有九巴車務部職員涉案被捕。凌晨約4時，九巴職員發現一輛泊在沙田水泉澳邨巴士總站的員工接送車（雙層九巴）不見了，於是報警。幸被盜的九巴內暗藏GPS定位系統，警方接報後，根據巴士公司提供的失蹤巴士位置及行車方向展開追尋，其後在大圍區發現該巴士，於是展開追截。

據悉，「被偷」九巴上當時有兩人，行蹤敗露後甚為慌張，疑為逃避追捕，駕九巴時超速兼越線，險象環生。最終九巴駛至大埔公路馬料水段中文大學外，突然扭右越過對面行車線煞停，橫亘在兩條行車線中間。車上兩男子棄車走入大學，但跑出約100米外被警員擒獲拘捕，其中1人頸部受輕傷送院。

據悉，兩名被捕男子20餘歲，警員在兩人身上搜出疑似九巴職員證。根據證件，他們任職車務部，並非車長，案件暫列偷車案處理。有現場消息則指，兩名被捕人疑似是巴士迷，不排除因年齡及駕駛資歷不足無法報考九巴車長，但仍加入九巴做車務部職員，以求「親近」九巴及一嘗揸巴士的心願，卻因行為越界致身陷法網。

據知，兩人在水泉澳邨偷走巴士後開車「行大運」，先駛往上水，再入元朗、屯門、荃灣，呈祥道、大埔公路沙田嶺段駛入大圍，被警員發現時，估計是正返回水泉澳邨，希望趕在職員取車開工時交還，全程行駛超過80公里。

不過其實當九巴職員發現巴士失蹤，即時透過車內的全球定位系統找尋，發現巴士路線不尋常，於是報案，並通知警方提供該九巴位置。新界南衝鋒隊最終在大圍美林邨附近一帶發現它，並展開追截。

巴士沒有任何損毀，至早上8時左右，警員完成初步調查後，九巴職員駛走巴士作進一步調查。

就今此偷車事件，本報正向九巴查詢。

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