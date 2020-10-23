七人車男女大鬧九巴案 女子事隔三日被捕

何文田一輛七人車上兩男女，周二（20日）因不滿九巴司機要求讓路，竟上九巴粗口橫飛鬧人，片段流出後引人關注。警方繼前日（21日）拘捕30歲姓羅男子後，再於今日在紅磡拘捕一名28歲姓翁本地女子，涉嫌在公眾地方行為不檢及違反《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章），正被扣留調查。至於早前被捕男子則已獲准保釋候查，須於11月中旬向警方報到。

周二清晨6時，何文田一輛前方七人車停泊在路邊，導致一輛九巴無法前行。車長遂落車勸七人車司機駛走，豈料七人車上兩男女竟發難，未有戴口罩情況下登上九巴粗口橫飛大吵大鬧，乘客不滿為司機抱不平，兩男女由走入車廂對罵，現場相當混亂。其後，警方在周三拘捕涉案男子，再於今日拘捕其餘一名女子。

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