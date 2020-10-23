二代美國隊長3萬元保釋 現身旺角街站：我會繼續抗爭

早前有網民就元朗7.21恐襲事件第15個月在元朗Yoho Mall聚集，人稱「第二代美國隊長」的姓馬男子在商場中庭一度高呼「光時」口號，其後被警方指他涉嫌作出具煽動意圖的行為，違反《刑事罪行條例》第九及第十條帶走。至今日，他已獲准保釋候查，須於12月上旬向警方報到。

「第二代美國隊長」獲釋後在旺角街站現身，他表示警方准他以3萬元保釋，他又透露，雖然每逢參與行動，其父母都十分擔心，希望他三思。然而他認為，自己一直的所作所為，都是希望向香港人帶出遊行集會並不犯法的訊息，「呢啲都係我哋嘅公民權利…我會繼續抗爭，直到你哋（警察）唔會拉我為止」，呼籲港人每逢重要日子都能站出來聚集。

30歲的馬先生是示威常客，常以美國隊長打扮出現，故有「第二代美國隊長」之稱。他自9月初開始被警方以不同罪名拘捕，連同今次是近兩個月以來第6次被捕。上周四（15日）他在金鐘太古廣場悼念梁凌杰逝世16個月的活動中，因高呼「光復香港」、「時代革命」及「香港獨立」等口號，而被警方以涉嫌違反《港區國安法》將他拘捕，至兩日後（17日）獲准保釋候查，但須於11月中旬向警方報到。

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