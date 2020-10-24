破九龍新界5非法賭檔 51人被捕

警方昨日先後於油麻地、紅磡、元朗及屯門進行打擊非法賭博行動，共拘捕51人。

昨日下午約1時，警方突擊搜查油麻地新填地街一個單位，搗破一個非法釣魚機賭檔，撿獲4部釣魚機及約2,100港元。單位內一名51歲姓張男子，涉嫌管理賭博場所被捕。另外8男2女，36歲至61歲，涉嫌在賭博場所內賭博被捕。

另外，昨晚約11時，警方突擊搜查紅磡民裕街一個單位，搗破一個懷疑非法扑克賭檔，撿獲一張扑克枱、兩副扑克、一副籌碼、8張椅子及約2萬元賭款。單位內一名姓莊男子及一名姓鄭女子，26歲及23歲，涉嫌管理賭博場所被捕。另外7男1女，21歲至61歲，涉嫌在賭博場所內賭博被捕。

差不多同一時間，警方擊搜查元朗炮仗坊、康樂路及屯門鄉事會路三個單位，搗破兩個懷疑非法麻雀賭檔及一個釣魚機賭檔，撿獲10張麻雀枱、20副麻雀、兩部釣魚機、3,000元賭款、一個冰壺及一把逾半米長西瓜刀。3男1女，24歲至58歲，涉嫌管理賭博場所、藏有工具可作吸食毒品用途及藏有攻擊性武器被捕。11男15女及兩名南亞男子，24歲至67歲，涉嫌在賭博場所內賭博被捕。

所有被捕男女現正被扣查。他們亦涉嫌違反《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》（599G章），獲發定額罰款通知書。

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