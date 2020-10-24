曾被九巴表揚表現傑出 偷巴士兩狂迷獲准保釋候查

九巴年僅19及20歲兩名年青員工，昨凌晨在沙田偷巴士「行大運」，環迴九龍新界80公里後被警方截獲，涉嫌偷車等4宗罪被捕，經調查後已獲准保釋，下月中旬返警署報到。兩名分別姓吳（19歲）及姓黃（20歲）青年事後即時被九巴開除，他們涉及擅自取去交通工具、無牌駕駛、瘋狂駕駛及駕駛時沒有第三者保險共4宗罪。警方經調查後，准予保釋，下月中旬返警署報到。

據了解，吳及黃入職九巴1年多，任職站務管理員（站務助理），平日工作表現勤快，故九巴今年７至８月號的內部刊物「今日九巴」刊載的「傑出表揚（員工）」名單中，吳、黃兩人即曾雙雙上榜。惜有人疑因過份沉迷巴士，結果犯下大錯，因偷把士被捕後更遭九巴即時解僱。

事發於昨凌晨約2時，九巴職員發現一輛在沙田水泉澳邨巴士總站的雙層九巴不見了，遍尋不獲下於凌晨４時報警。由於九巴暗藏GPS定位系統，警方根據巴士公司提供的失蹤巴士位置及行車方向展開追尋，其後在大圍發現該輛被偷的九巴，經一番追逐後，兩名疑犯在沙田中文大學外棄車企圖逃去，但終被警員擒獲。

兩名被捕人是九巴車務部的站務助理，但均沒有駕駛執照，被警方發現行蹤前，已經駕駛該部偷來的巴士遊遍沙田、上水、屯門及荃灣等地逾80公里，並曾經超速駕駛，險象環生。九巴懷疑兩人曾破壞被偷走九巴內的電子系統，令巴士的限速裝置暫停運作。

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