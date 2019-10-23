陳同佳案｜陳赴台自首死結難解 潘媽媽明早與警方重案組人員會面尋突破

在台灣涉嫌殺死女友潘曉穎的港人陳同佳昨日剛好是出獄已滿一年，他聲稱欲於本月底前赴台自首，但台灣及香港特區政府就陳同佳如何赴台爭論不休，台灣更拒絕向陳發出入台簽證，令陳的自首問題出現難解死結，至今赴台無期。潘媽媽昨公開表示願充當中間人，促請台灣及香港警方「坐下來商討刑偵資料的移交及投案安排」，免陳同佳可逍遙法外。至昨晚，困局似稍有進展，因兩地警方昨均曾致電潘媽媽。消息稱，香港警方打算明日（25日）早上派出東九龍總區重案組的探員，在警署內與潘媽媽會面，以了解潘媽媽的需要，但未知有關會面是否有機會帶來真正的突破。

潘媽媽回覆《蘋果》時承認受到香港警方邀請，明日她將會與警方會面。但她指屆時亦會向警方詢問，是否接受她的邀請，與台灣警方坐下來就陳同佳一案商談。

潘媽媽早前曾公開呼籲，陳同佳必須在10月23日 （即陳出獄一周年的日子）午夜前出發赴台，為他涉嫌殺死她愛女潘曉穎一事自首，潘媽媽強調若陳不能在這限期 （即昨日午夜）前赴台，潘媽媽日後即不會於台灣的法庭上為陳同佳求情。一直協助陳同佳的管浩鳴牧師日前即曾前往金鐘的台灣經濟文化辦事處，欲為陳同佳辦理赴台簽證以便陳可赴台，卻被辦事處職員拒絕，指暫不受理陳的申請，令陳失去可赴台自首的渠道。

潘媽媽昨午透露，台方經已就陳同佳事件接觸潘媽媽，誠意地（願意）與香港警方坐下來商討刑偵移交資料及投案安排，現在只是在等待香港警方，故潘媽媽希望香港警方盡快聯絡她。

潘媽媽其後向《蘋果》表示，昨晚約9時她再接獲香港警方電話，但通話內容並非她提出的「希望由潘媽媽當中間人，邀請港警與台警坐下商討 （陳同佳赴台自首）的事」，而是香港警方希望潘媽媽交還涉及洗黑錢案（註：陳同佳涉嫌殺死女友潘曉穎後盜用她的銀行卡，故陳曾被香港法院裁定洗黑錢罪名成立及在港入獄，去年10月23日才刑滿出獄）中女兒的證物。潘媽媽則希望，香港警方會就與台方坐下商討陳同佳案的建議跟她聯絡及討論。

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