沙德爾降呢並遠離 今早較後時間考慮改1號波 幼稚園停課

三號強風信號仍然生效，預料本港平均風速每小時41至62公里。教育局宣佈，幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課。

颱風沙德爾已減弱為一強烈熱帶風暴。在清晨5時，沙德爾集結在香港以南約490公里，即在北緯17.9度，東經113.4度附近，預料向西移動，時速約14公里，橫過南海中部，大致移向海南島至越南中部一帶。

天文台表示，沙德爾正逐漸遠離香港。過去數小時，沙德爾稍為減弱。隨著沙德爾減弱及遠離，其對香港的直接威脅將會減低。視乎本港風力情況，天文台會在今早較後時間考慮改發一號戒備信號或強烈季候風信號，取代三號強風信號。

海面有大浪及湧浪，市民應該遠離岸邊及停止所有水上活動。

三號強風信號－防風措施報告：

1.市民應避免身處當風地點。在高速公路或天橋上的駕車人士要提防猛烈陣風吹襲。

2.請留意電台、電視台或瀏覽香港天文台網頁及流動應用程式有關風暴的最新消息。

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