租車無賴｜涉事前女交通警否認租霸 「你唔好攞呢啲嚟抹黑警察」

被指是無賴租客的前女交通警向《蘋果》否認是租霸，解釋自己根本無遲還車，反指曾主動聯絡事主車行一方，欲還車但不果，「佢冇回應我，我咪繼續揸。」她反指事主將事件擺上網，令她備受親友嘲笑，現時又要面對傳媒壓力，令她身心俱疲，又謂兩年前離開警隊，「已經係普通人，你唔好搞x我呀，你唔好攞呢啲嚟抹黑警察。」

「希望你哋有啲職業道德，我係一個細路女，我27歲咋。」記者致電涉車租車客李小姐對質，她聞言即轉怒，聲大夾惡對記者指，「你唔好搞x我呀。」李聲稱曾多次主動聯絡車行還車，惟車行沒有回應，其後又因為要上班，無法依時交還，「我咪繼續揸，佢冇應我，我可以點呀？」

至於租車期間接獲大量告票，李說：「我擺架車喺樓下囉，因為我冇義務幫你睇住架車。」她補充：「其實呢啲告票，我之前交咗幾張㗎啦，我交咗我應交嘅，之後已經還車，我同佢講有啲告票喺度，你攞按金幫我交埋，之後唔夠再同我講，佢都冇搵過我。」據知李曾繳付3千元按金，告票涉款則過萬元。

租車期間，李涉及一宗撞傷人的交通意外，她爽快承認指：「總之有個醉酒佬撞落我㗎車度，第二日去投訴，之後報警話我撞親佢，但佢喺車罅度標出嚟，當時我車速得20（時速20公里）。」

李反形容，今次對她來說是一次不快租車經歷，因車行出租「爛車」，整輛車似「撈嘢車」，放在街上都無人偷。「架車有聽歌個啲機（音響控制台），成個甩咗，成架車污糟邋蹋，後面車尾箱塊板爛咗，架車好溶溶爛爛，水撥又撥唔到，我話俾你聽，啲垃圾唔係我造成㗎。」

當記者追問她為何有多次違例交通紀錄，以及行車證過期等，她說：「我架車之前借俾人，總之我有啲法庭告票喺度，但唔關我事，（有超速有不小心駕駛，又唔應訊喎？）我有應訊。」她最後愈來愈不耐煩，駁斥記者提問時，竟說漏了嘴，承認曾「頂包」扣分，「我係車主，車係我借俾朋友揸，攞我個名扣分。」

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