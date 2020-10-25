租車無賴｜私人租車便宜日趨盛行 衍生騙案難追究

近年「共享」概念盛行，不少車主將座駕在網上私人放租，由於租價比租車公司平一半，故吸引大量駕駛者承租。不過，大部分私人放租車輛，未必購買商用租賃車輛保險下違法放租，一旦有租車爭拗，雙方都難以追討。網上租車平台近年出現不少苦主中招，例如有騙徒佯裝車主，訛稱放租汽車，騙取按金後即人間蒸發。

記者：馮智敏

不少沒有購買租賃保險的車主，會以「私人租車」名義，違例將車輛放租，租金較租車公司便宜。以日本五人車為例，租車公司的日租由790到890元不等，但網上租車平台則只需350至400元，差距逾5成。

私人租車有供有求，其中一個原因是大部份租賃保險均有限制，不可出租予少於3年駕駛經驗或25歲以下人士，網上卻有不少「P牌求車」的情況，形成地下租車市場活躍，不論社交平台Facebook或拍賣平台Carousell均有大量車主放租私家車，普通一個租車群組，每日至少有10名車主招攬客人，不過就有騙徒覷準機會，趁機斂財。

今年9月，有車主在租車群組出租私家車，被騙徒假冒其身份，聯絡在帖文留言表示有意租車的人士，要求先付按金，又盜用車主的相片用作電子錢包PayMe的個人頭像，取款後失縱。有租車人士支付了6,000元按金後，再也聯絡不到該騙徒，事後向車主查證，才得知受騙。

事後有人在網上訴苦，才知同一騙徒已在群組詐騙有意租車人士，涉款由數百元至數千元不等，眾受騙事主均追討無果。

《汽車保險（第三者風險）條例》規定，任何人在道路上使用汽車，均須持有有效第三者保險，條款有限指定的駕駛者方能受保。違者最高可被判罰款1萬元及監禁1年，並吊銷駕駛執照1至3年不等。

若車主欲出租汽車，必須在投保時表明車輛作商業用途，保費較一般私人用途高約1至2倍。如沒有相關保險而出租汽車，一旦發生意外，保險公司會以失實聲明裁定保單即時失效，無需賠償。

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