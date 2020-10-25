沙田智障婦取山水失蹤 救援人員續搜索

【10:00】早上搜索人員繼續在山頭搜索，警方、消防攀山拯救隊 、民安隊，為數逾30人，帶同消防搜索犬Jack，以及出動直升機，兵分多路，在水泉澳一帶山頭找尋。其間搜索人員帶備地圖，亦沿途向行山人士查詢有否見過失蹤婦蹤影。

一對夫婦昨日下午結伴到沙田行山，其間不慎失散。六旬丈夫未能尋回中年妻子，稍後通知兒子報案求助。警方、飛行服務隊及民安隊通宵搜尋，至今日清晨還未有發現。

據知，失蹤婦人與丈夫同姓廖，婦人身材肥胖，有輕度智障。兩年前也曾一度走失，幸被尋回。

消息稱，昨日下午約2時，夫婦倆帶備一個1.5公升裝的水樽，結伴前往沙田水泉澳邨後山，打算取泉水回家飲用。兩人抵達猫仔山一個涼亭，丈夫停步耍太極，妻子則獨自前行到附近山澗取水。不料1小時後妻子還未返回，丈夫遍尋不獲，只好先行回家。

至晚上8時許，丈夫越等越焦急，將事件告訴兒子（26歲），由兒子報案。警方及消防在香港童軍總會沙田童軍中心集合，再登山摸黑搜索，政府飛行服務隊亦到場低飛盤旋，暫時未有發現。民安隊於凌晨2時許到場，與消防員兵分兩路上山搜索。

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