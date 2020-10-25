蘋民直擊｜東涌舢舨翻沉男子墮海 目擊者稱水警艇無開燈肇禍

東涌發生沉船事故！昨日（24日）晚上8時許，一艘舢舨在東涌新碼頭對開海面突然意外翻沉，有人墮海。目擊者指當時有水警小艇途經事發現場，疑因水警小艇未有開燈，意外撞及舢舨導至舢舨翻沉。警方及消防接報，隨後一名墮海男子獲救起送上岸，由救護車送院治理。

市民黃先生目擊沉船事發經過，他向本報講述事發於當晚8時許，當時他正在東涌新碼頭釣魚，其間目擊涉事舢舨正由東涌舊碼頭海面開往新碼頭；未料舢舨駛至新碼頭對開時，意外被一艘水警小艇撞到導致翻沉。黃指疑因水警小艇未有開燈航行引致意外，「撞咗船之後，先見嗰隻水警小艇着返燈！」

黃續指，他看到撞船後舢舨上有一名男子被拋落海。事後再有多艘水警小艇、一艘水警輪及一艘海事處船隻趕到現場，新碼頭岸上亦有救護車及消防車到場。擾釀一輪後，墮海男子由水警人員救起，送上岸由救護車送院。不過黃又稱，他在場聽到警員反指獲救的墮海男子涉嫌危害海上安全，未知最終是否將他拘捕。

事發時消防接獲報案，本報正就事件向警方查詢。

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