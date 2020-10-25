警方打擊長假期酒後駕駛 11男女涉案被捕

警方打擊周末長假期酒後駕駛不法行為，新界南總區交通執行及管制組人員，於今日（25日）凌晨在區內進行代號「QUICKCHASER」的大規模打擊酒後駕駛行動，共拘捕9名本地及一名外籍男子及一名本地女子。

行動中，人員於新界南區多條主要幹道設置偵速及呼氣測試路障，共要求815名司機進行酒精呼氣測試，當中7名年齡介乎29至49歲的本地男子及一名43歲本地女子未能通過酒精呼氣測試，涉嫌「酒後駕駛」被捕；一名43歲外籍男子涉嫌「無牌駕駛」、「無第三者保險下駕駛」及「酒後駕駛」被捕；一名43歲本地男子則涉嫌「未能提供呼氣樣本」被捕。人員同時截獲一名正被通緝的27歲本地男子。行動中，人員共發出25張定額罰款告票。另外，有75輛車被偵測超速行駛而檢控。

警方呼籲所有駕駛人士，切勿酒後駕駛，酒後駕駛是嚴重刑事罪行，最高罰款港幣25,000元及監禁3年，並須記10分違例駕駛記分，停牌期由6個月至5年。而涉及其他交通違例事項，除被罰款外，亦可能會被取消駕駛資格。警方會繼續打擊相關交通違例，以保障道路使用者安全。

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