陳同佳案｜潘母要求「話得事」警員接見 否則11點會面不現身

台灣殺人案疑犯陳同佳前日出獄滿一年，赴台自首仍然無期。不過，潘媽媽卻接到警方電話，當年負責調查陳同佳洗黑錢案的東九龍總區重案組，邀請她今早11時會面，聲稱要交還案中屬於潘曉穎的物品。潘媽媽質疑警方今次舉動，表明不會取回女兒遺物。她今早透過傳媒向警方重申，希望今日是協商陳同佳赴台事宜，亦要求警方派出就陳同佳案「話得事」的警員現身，否則只是浪費時間，她將不會依時現身。

潘媽媽今早重申，至今未確定今日的會面，香港警方是否接受她作為中間人，安排香港警方與台灣警方商談。潘媽媽指一直在等待警方回覆。

她重申希望確定以下兩點，才作會面：

㈠今天是坐下來與台方協商解決陳同佳往台灣投案的事宜

㈡今天會見她的警員，是否就陳同佳案與台方協商能夠「話得事」

她要求警方經傳媒，於今早10 時正前公開回覆以上兩點，以示誠意坐下來傾談。她表示不希望今天是在做騷，浪費所有人的時間，否則今早的會面將會告吹。

就陳同佳赴台投案的情況，香港台灣兩地政府繼續爭論不休陷入僵局。案中女死者潘曉穎的媽媽，近日公開表示願意充當中間人促盡快成事。不過就在陳同佳出獄滿一年當日，潘媽媽接到警方電話，來電的正是當年負責調查陳同佳洗黑錢案的東九龍總區重案組，警方邀請潘媽媽今早11時會面，聲稱要交還案中屬於潘曉穎的物品。

不過潘媽媽昨日已表明不會取回女兒的遺物，她質疑警方今次舉動是否誠心正視問題，還是做門面工夫、做騷，希望警方實事求是，不要敷衍潘家。

她說，警方若真的有誠意，其實不用交還女兒的物品，警方不是應該響應政府所言，保留證物，時刻準備跟台方進行警務聯絡，以便將證物盡快交予台灣檢察機關。所以潘家決定暫時不會取回證物，並要求港警好好保管，以便港警盡快同台警進行刑偵移交資料。

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