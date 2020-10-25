「肥婆四」「哨牙珍」接力 西九龍中心再掛巨型廣告

香港知名漫畫插畫家林祥焜，早前與深水埗某商場合作，創作6幅女性漫畫巨型戶外廣告，但遭區議員投訴廣告中女性衣着暴露，要求下架。稍後熱帶風暴浪卡襲港，天文台發出三號風球，商場派員移除廣告。但事件有新展，另一本地漫畫家甘小文創作的巨型漫畫戶外廣告，於商場外牆掛起。

凌晨1時許，記者趕到西九龍中心時，外牆已掛起「肥婆四」廣告，並正掛上「哨牙珍」廣告，稍後工人在吊臂車協助下再掛起第三幅廣告。事件引起網民熱議，連登有網民貼出早前被下架廣告，暗示由少女變肥妹「而家我接受唔到」。亦有網民留言反問，「好好笑，禮儀廉會唔會又投訴？」

本月中，林祥焜與西九龍中心合作，於外牆掛起6幅女性漫畫巨型戶外廣告。資深傳媒人車淑梅在個人fb內分享廣告相片，並寫上「嚇一跳......」，即時引來不少人指廣告低俗、文化沉淪及教壞小朋友等。其後民建聯深水埗議員劉佩玉聯同數名家長到商場請願，指外牆廣告人物衣着暴露，及擺出不雅姿勢，擔心子女被不良意識誤導，要求商場將廣告下架。

至本月12日熱帶風暴浪卡襲港，西九龍中心外有吊臂車拆除6幅廣告，當時有街坊質疑西九龍中心「連掛張poster嘅自由都容不下」，直斥商場「無骨氣」。林祥焜其後接受本報訪問，指擔心作品會吹爛弄傷途人，所以先行拆除。

他又於個人fb出帖釋除疑慮，呼籲大家「唔駛驚」，「以前大風都吹爛過，落架只是驚打風大家路過有危險啫！並非乜嘢區議員自作聰明，成功爭取落架！之後林祥焜插畫會再上架西九龍中心，但要畀少少時間我同西九龍中心，我哋準備咗一啲新驚喜畀大家！請拭目以待！」

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