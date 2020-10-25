警查灣仔酒吧 42人涉違反限聚令收告票

灣仔警區人員聯同機動部隊今日（25日） 凌晨突擊巡查灣仔區內20多間包括酒吧在內的餐飲業務處所，並採取執法行動，提醒處所經營者、從業員和市民嚴格遵從防疫規例。行動期間，人員發現恩平道及告示打道兩間樓上酒吧內，分別有26人及16人聚集消遣，涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）。因此，警方即時向該42人發出定額罰款通知書。

上述酒吧負責人涉嫌《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），被展開檢控程序。警方呼籲市民顧己及人，盡量減少社交活動，避免到人多聚集的地方。警方會繼續加強巡查，以確保餐飲業務處所嚴格遵從有關規例的要求，並會對違例者採取執法行動，以減低病毒在餐飲業務處所傳播的風險。

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