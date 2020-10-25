租車無賴｜前女交通警化身極惡租霸 累租車公司硬食33張告票

香港地買車容易養車難，為滿足駕駛樂趣，不少港人寧願以租代買；加上今年受疫情影響，市民為減低乘搭公共交通工具感染的風險，令租車客大增。不過同時衍生形形式式的租車糾紛，騙按金、拖租、甚至有人租車販毒及危駕。近月有租車公司遇上曾為交通警的野蠻租客，逾期還車之餘，私家車變了垃圾車，最離譜是租車公司收車後個多月內，收到33張、涉款逾萬元的違泊及超速告票，野蠻租客甚至涉及撞傷人的交通意外，租車公司終要全數承擔告票罰款，「依家經濟唔好，諗住平啲租畀人有架車用，點知換來一身蟻。」

記者：周子惇 龔蕙芝 馮智敏

被指是無賴女租客為一名姓李的女子（27歲），據悉曾任交通警，2年前離開警隊。翻查法庭紀錄，她於去年1月7日至今年6月26日，共有3次超速及1次不小心駕駛紀錄，另涉及31張俗稱行車證過期的告票。

涉事租車公司負責人Ken指，李於6月初向他租用一輛5人私家車，「佢話經濟能力冇咁好，我哋就計平咗畀佢。」由原本月租5千元，減至3千元，另收3千元按金，合約訂明7月2日還車。

惟李於還車日諸多藉口拒絕還車，其後不接電話，已讀不回電話訊息，直至Ken表明會報警，她才回覆，但仍拖至7月21日還車，「唔肯面對面交收，凌晨4點泊喺公司附近，然後影相傳過嚟，話車匙喺車。」完全不顧汽車有失竊風險。

Ken趕至現場收車，以不堪入目來形容狀況，「成架車都係垃圾，食物嘅殘渣，大量棉花棒，同埋好多用完嘅膠袋、口罩。」車籠的飾件及音響控制台均有輕微損毁，最終公司花費逾千元清潔車箱及維修。

壞消息陸續有來，收車後個多月，租車公司不斷收到李租車期間的違例告票，包括32張違例泊車、1張超速告票及1個交通意外報告。Ken曾為此聯絡李，但一直不獲回覆。公司決定報警，惟警員指涉事車輛沒有丟失，並未立案，建議Ken先繳付所有告票罰款，之後才入稟小額錢債審裁處追討。

租車公司最後繳付全數逾萬元的罰款，Ken忿忿不平，在網上公開事件，「想提醒其他人小心啲，唔好再遇到呢個客。」竟收到不少同業報料，指李早有前科，更揭發她曾為警員，Ken不明為何對方知法犯法。

雖然追討手續未完，但Ken最終能取回汽車已算不幸中之大幸，從網上的租車平台可見，租車糾紛眾多，即使要提供住址證明、身份證資料，仍有租客連人帶車失蹤，有寶馬車主在網上訴苦指，一名66歲男租客租車後失蹤，車主7日內報警4次，但警方指涉私人糾紛，故不受理，令車主十分無奈，只能在網上尋車。

另有租車公司兩度出租均無辜遇着毒販及疑犯，私家車分別被利用運毒及危險駕駛，由警方通知才獲悉事件，「10幾個警察嚟我屋企。」被警方誤會為同黨的租車公司負責人Joe憶述，指有疑為古惑仔的租客，因涉及案件被警方跟蹤並展開追逐，租客終撞向的士被控危險駕駛，涉事約值4萬元的私家車報銷，現仍向租客追討損失。

Joe指，另一宗是租客突然失去聯絡，「我上埋去佢屋企都搵唔到。」及後不久突然收到警方毒品調查科通知，該租客因涉販毒被捕，「（警方）話已經跟咗我一個禮拜。」再被誤當賊扮的Joe大呻無辜，幸有租車保險及合約以證清白，涉事私家車亦要等約2星期，才能取回。

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄指，租車爭拗在疫情下明顯增多，今年受疫情影響，不論日租或月租均十分活躍，車行更推出租期越長、優惠越多的計劃，「本身養車難已經多人租車，疫情就更加多人費事用公共交通工具，覺得（租車）會安全啲。」除正統買足租車保險的租車公司，私下租車亦越來越常見，估計市場擴大，糾紛相對增加。

對於涉事欠交逾萬元罰款的個案，羅少雄直指經營出租汽車服務的風險頗大，首先擔心汽車因意外損毀，其次憂慮租客欠租或欠罰款，「就算可以追，都係萬里長城囉。」不少租車公司會因追討過程繁複而放棄，故本地或海外的租車公司，會協議更改合約條款，如「平租、高墊底費」來促使租客更小心駕駛，減低車行損失，「同埋最好了解租客職業背景、駕駛經驗啦。」

大律師陸偉雄指，註冊車主必須承擔所有法律責任，包括違例、交通意外、汽車機件問題等，故在司機拒交罰款的情況下，車主有繳款責任，「如果唔交會有附加罰款，再唔交，（罰款）加倍上。」政府可透過小額錢債入稟追討車主，涉事汽車甚至不獲續牌。

陸偉雄建議車主代繳後，以法律途徑包括小額錢債追討司機，「雖然欠款係唔會坐監，但（司機）賴死都冇用。」如司機仍然拒還款，執達吏可充公欠款人資產，嚴重情況下，欠款人可被視為違反法庭命令，屬蔑視法庭。陸指，應無人會為交通違例罰款而冒險令資產被充公，故相信車主可有效討回失款。

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線 或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！