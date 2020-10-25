抗暴之戰｜市民重陽赴沙嶺公墓拜祭 寄上心意卡冀手足「煲底相見」

羅湖沙嶺公墓主要用作安葬無人認領遺體，由於網絡去年起有人稱不少被警方列為自殺案件實為「被自殺」，也流傳反修例示威者失蹤名單，因此不少市民每逢重要時節，都會自發前往沙嶺拜祭「手足」，今日九月初九重陽亦不例外。

下午開始，陸續有熱心市民前往沙嶺公墓祭拜，當中更包括「守護孩子」成員陳伯。他們帶備香燭、鮮花、生果等祭拜，亦有人為無主孤魂送上心意卡，內容不少是感謝「手足」參與抗爭，期待未來能與他們「煲底相見」。除此之外，亦有人帶上今日《蘋果日報》頭版，期望逝者能保佑12名送中港人。祭拜期間，警方派員在附近駐守，但只是遠距離監視，未作其他行動。

有市民與友人帶上鮮花香燭前來祭拜，至傍晚時分仍不願離開。他表示自己是繼清明後，今年第二度前來懷緬手足，坦言雖然逝者已矣，但希望借悼念來給予自己動力，「唔好俾呢件事忘記咗」。

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