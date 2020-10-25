租車無賴｜租車公司最怕租客瞞報意外 收車年半後突遭索賠30萬

面對無賴租客，車行代付租客拖欠的違例罰款，在行內時有發生。多間租車公司負責人無奈表示，「香港金錢糾紛唔係刑事，報警都冇用。」更最怕租客瞞報交通意外，傷人傷車，損失才最「入肉」。曾有租車公司出租汽車一年後，收到追索30萬元的意外賠償追討，揭發租客曾經撞車，被控不小心駕駛，連累租車公司遭對方司機索賠，幸終無需賠償。

記者：龔蕙芝

租車公司Noah-Auto負責人徐先生指，原則上如租客拖欠交通違例罰款，車主需先代付，「如果唔交，320蚊（定額罰款）就變1,080蚊（附加罰款）」。如遇客人衝過道路收費亭、影快相，亦要耗時花費處理，包括繳交罰款及提供司機資料等手續，惟有事後才扣除租客的按金，不過有些情況則難靠按金補貼，「試過有客拖租幾個月」，涉款數萬元。

由於租車時已取得客人的住址證明和個人資料，若涉款高，客人又失蹤卸責，車行只能選擇入稟小額錢債審裁處追討，「金錢糾紛唔係刑事，報警都冇用。」他補充，要以法律途徑追討，屬極端例子。

除欠款令車行頭痛，徐先生稱，行內最怕租客隱瞞交通意外，不論已私下和解或報警處理，租客亦需通知車行，但有租客會誤當小事而不通知車行，或有「手尾」。徐的公司曾收到索賠律師信，才得知一年前租客曾撞車被控，遭對方車主要求賠償30萬元，令他們嚇了一跳，幸最終涉事租客願意負責，無需由車行承擔。

另有車行為防出事，會向租客「摸底」，「問詳細啲，有冇試過停牌，了解吓過去駕駛紀錄。」另一租車公司負責人梁先生指，行內因租賃保險問題，跟保險公司一樣，不會向3年或以下牌齡、年齡不足25歲的人出租，惟梁坦言風險避無可避，「斯文人都可以拖租嘅」。

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