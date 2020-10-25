重陽至少68宗山火 雞公嶺火龍綿延數公里 市民：一出元朗站就有燶味

乾燥東北季候風影響華南沿岸，下午本港大部分地區的相對濕度下降至60%，天文台發出黃色火災警告信號，適逢今日是九月初九重陽，不少孝子賢孫選擇掃墓祭祖，導致本港今日山火頻發。

根據政府新聞處資料顯示，截至今日傍晚6時，消防處接獲68宗山火報告，範圍分佈八鄉、大埔等地。其中在林村郊野公園雞公嶺是重災區之一，至晚上6時許仍在燃燒。

有讀者行山期間目睹對面山嶺火勢，他指出，雞公嶺山火自今早開始已一發不可收拾，火龍綿延數公里長，濃煙衝天。他又提到，自己早前經過元朗市區時，「一出西鐵站就聞到燶味」，相當誇張。

消防處在facebook表示，消防員仍正撲救山火，呼籲市民拜祭時小心，切勿遺留火種。

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線 或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！