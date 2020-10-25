旺角反罪惡拘58人 非法入境賣淫增加　

旺角警方針對犯罪集團及三合會罪行，打擊其收入來源，在剛過去的兩天（23日及24日）期間，執行名為「疾響」的反罪惡行動，出動200名軍裝及便衣探員，突擊搜查區內17個地點，巡查60多個持牌場所，包括酒吧、夜總會、桑拿浴室、遊戲機中心、賓館等，拘捕42男16女（年齡介乎21歲至69歲）。警方留意因疫情關係，有內地女子為逃避檢疫，不惜從非法途徑來港賣淫，增加本地人士染疫的風險。

旺角警區反黑組第一隊主管陳欣亮督察表示，被捕人士涉及罪行包括刑事毀壞、打鬥、非法入境、管有淫褻物品、經營非法賭博場所、經營毒窟、管理賣淫場所、販毒、無牌賣酒等不法活動。行動中撿獲10部釣魚機、22000隻色情光碟，K仔、冰毒、可卡因等毒品，一批酒精飲品，2萬多元現金，共約70多萬元證物。部份人有黑幫背景，亦有部份已被落案起訴，部份則獲保釋候查。

旺角警區行動主任陳淑君總督察指，警方留意到非本地性工作者，為逃避抵港後14日的強制檢疫，不惜以非法途徑來港賣淫，被捕的人士未經入境檢測，是高危人士，有機會增加本地人感染傳染病的風險。此外，警方亦留意因疫情關係，酒店及賓館價格下降，不法份子租房作賣淫及販毒用途有增加趨勢，警方呼籲業界要核實及登記租客身份，遇有可疑應報警求助。

陳指行動中拘捕兩名非法入境者，已交由懲教署作14日隔離檢疫，由於疫情關係，以正常旅遊身份來港的人數大大減少，遂以非法入境途徑增多，今年旺角警區拘捕的非法入境者有20人，較以往為多，主要是由內地偷渡來港。

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