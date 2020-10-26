爆夾公仔機集團｜CAP帽雙賊同一手法撬機掠貨 店東：佢哋爆咗好多間

夾公仔機店舖熱潮未退，但因24小時開放兼「無遮無掩」，成為賊人爆竊目標。本月至今不同地區至少發生4宗夾公仔機爆竊案，業界商討對策期間，發現其中兩日店內閉路電視拍下的賊人模樣幾乎一樣，懷疑是同一幫「爆機二人組」的所為，促請警方正視相關的爆竊案，「唔好以為公仔舖嘅嘢唔值錢，或者細規模，就坐視不理」，敦促警方早日破案。

本月20日，清晨5時許，荔枝角道22號地下一間夾公仔舖，被兩名賊人進入撬毀公仔機，掠去30盒約值13000元的模型。店主彭先生接受《蘋果》訪問，並提供當日拍下的cctv片段，發現兩名戴喼帽及口罩男賊人，在清晨5時55分進入店內，其中一人黑衣、黑帽，手持黑色環保袋，另一人戴黑帽及穿軍綠色外套，兩人先在店內左顧右盼，不停徘徊，尋找獵物，手持環保袋青年則不斷嘗試用鎖匙開啟公仔機的門鎖，又用類似螺絲批欲撬開門鎖，惟多次不成功。

最後穿軍綠外套的同黨，忽然從外套內拿出一把大較剪，剪開屬於彭生的公仔機的門鎖，另一人再撬開門鎖，隨即中門大開，只見兩人三扒兩撥，狂掃機內的模型，包括迪士尼角色系列- 愛麗絲《愛麗絲夢遊仙境》Q posket Doll，兩分鐘已掃走整台機內所有的模型，然後奪門而逃。彭生獲悉後報警求助。

其實早在8月，肇事的夾公仔機店在疫情期間曾暫停營業，當時卻被人在鐵閘上淋潑紅油，動機不明。復業後生意未有大改善，今個月卻不時發生夾公仔店被爆竊偷模型案件，令業界營運雪上加霜。彭生見爆竊案頻生，與業界其他場主溝通聯絡，發現在另一區的場主，在本月19日亦曾遭兩賊企圖撬鎖爆公仔機，當時場主將拍下的cctv片段傳給彭生看，赫然發現兩賊的衣著及特徵，與彭被「爆機」的二人組幾乎一樣，其中穿軍綠色外套及戴喼帽的青年賊人，衣著打扮更是完全一樣。所以彭生與該行家均相信這2日內發生的兩宗夾公仔機爆竊案，都是同一「爆機二人組」所為。彭先生指，案發後兩天，警方聯絡他指cctv拍下的兩名賊人，自8月開始已不止一次爆竊夾公仔機，警方正調查案件。

彭指現時有網上平台讓行家收貨，他相信賊人將爆竊而來的模型放在該平台甩貨。「賊人會揀近期較hit，有人炒賣的figure嚟偷，如海賊王、龍珠，動輒要2000至3000蚊一盒，佢哋就專向呢啲埋手。」

他坦言經營夾公仔機無保障，「發生爆竊案都係自己揹上身，冇保障，租機公司都係叫你自己買保險，想有保障，除非去有通宵場務租機。」業界現時的防盜方法，多為安裝防盜系統，例如門鎖若被觸動，即響警報，或接連手機發出訊號，或轉用較堅固的門鎖，不易被剪爛。

對於警方的調查進度，彭先生說：「過去一個月，油麻地、藍田、深水埗都成為賊人落手目標，爆竊次數仲越來越頻密，希望警方正視，唔好以為公仔舖嘅嘢唔值錢，或者細規模，就坐視不理，我唔想自己或再有下一個受害者，希望警方快啲拉人！」。他坦言若維持不到租金，可能做一、兩個月就要結業。

《蘋果》翻查資料，發現由5月至今，至少發生12宗夾公仔機爆竊案。其中7月30日，油麻地白加士街16號1間夾公仔機遭爆竊，警員於店鋪內拘捕1名40歲姓陳男子。而在8月9 日，青山道宇宙商場地下一間夾公仔店，負責人透過網絡監控鏡頭發現兩賊爆竊，警員到場兩賊成甕中捉鱉當場被擒。警員調查期間，在附近拘捕三男女，懷疑他們把風及接應同黨，並涉與早前黃大仙一間夾公仔店爆竊案有關。

《蘋果》正向警方查詢夾公仔機被爆竊及拘捕數字。

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線 或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！