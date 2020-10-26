消防民安繼續搜索失蹤廖偉蘭

一對夫婦24日下午結伴到沙田行山，其間不慎失散。其中49歲妻子廖偉蘭失蹤兩日，迄今仍未尋獲。今晨約9時，警方、消防及民安隊再到沙田作壆坑村後山，繼續搜索廖偉蘭蹤影。

消防出動高空拯救隊，民安隊等共約50人，先在作壆坑的臨時指揮中心集合，各人觀察地圖，兵分多路往山頭進發，希望盡快尋回廖偉蘭。

失蹤婦人廖偉蘭49歲，據知，她有輕度智障。本月24日下午約2時，廖婦偕丈夫帶備一個1.5公升裝的水樽，結伴前往沙田水泉澳邨後山，打算取泉水回家飲用。兩人抵達貓仔山一個涼亭，丈夫停步耍太極，廖婦則獨自前行到附近山澗取水。不料1小時後還未返回，丈夫遍尋不獲，只好先行回家。

同日晚上8時許，丈夫擔心妻子下落，告知26歲兒子報案求助。警方及消防在香港童軍總會沙田童軍中心集合，再登山摸黑搜索，政府飛行服務隊亦到場低飛盤旋，惜未有發現。

警方呼籲任何人如有失蹤女子的消息或曾見過她，可致電3661 1176或5443 5193或電郵至rmpu-nts-2@police.gov.hk與新界南總區失蹤人口調查組，或與任何一間警署聯絡。

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