李彬豪遭台驅逐｜抵港逾12小時未歸家 李父不知兒子被遞解：無人通知

香港學生李彬豪，被指在台灣不法從事跟蹤拍攝活動，昨日（25日）早上被台灣當局驅逐出境，依程序他返港後，要在機場亞博館做武肺測試，然後再返回居所強制檢疫14天。記者下午到其荃灣區的住所，李父聲言不知道兒子在台灣從事怎麼樣的活動，更不知道他被遞解出境，「無人通知」。記者在李宅外守候，然而至今日（26日）凌晨零時，仍未見李彬豪返回寓所，未知原因。

李彬豪昨早7時許被帶往機場，乘搭長榮航空BR851於早上8時05分班機返港，原定10時05分抵達，而航班提早於早上9時41分抵達香港國際機場。根據本港的檢疫措施，抵港人士要在亞博館的臨時樣本採集中心提交深喉唾液樣本，進行武漢肺炎病毒檢測，然後再返回居所進行強制檢疫。換言之，李彬豪亦須要等候初步檢測結果後，才可以返家，預計是傍晚時分。

下午2時左右，《蘋果》記者到李彬豪位於荃灣區的公屋住所了解。李爸爸拒絕上鏡，隔住鐵閘大門接受訪問。李爸爸稱彬豪去台灣留學數年，只知道他在港期間，曾到偵探社做兼職，赴台後是否有繼續，李父不太清楚：「依家有做嘢，好似做緊電子嗰樣嘢」。對於因為在台從事不法跟蹤拍攝活動，今早被台灣驅逐出境，且管制一定期間不得往台。李父聲言：「唔知道，無人通知。」不過其語氣相當淡定，沒半點驚訝或擔心之情，最後說：「我唔答你咁多喇！」匆匆關門。

台灣消息稱，李彬豪在台灣素來協助香港的偵探社作中間人，主要協助一些跨越港台的跟蹤事宜。較早前Pi Investigation委托李彬豪找駐台偵探社跟蹤鍾翰林等人，偵探社表示事關重要，「跟蹤者都是台灣人，不放心」，要求李彬豪也親自參與，承護會給予酬勞。

李彬豪找上台灣的「一統徵信」，同時也「落手落腳」加入跟蹤行列，其間他發現跟蹤者中不乏香港傳媒。

事緣前「學生動源」召集人鍾翰林、洪英棠與洪心弦去年1月赴台灣，與《自由時報》政治組副主任蘇永耀、台灣青年反共救國團理事長楊月清見面，卻被偷拍放上香港《文匯報》、《大公報》頭版稱兩人暗會總統蔡英文「密使」。台灣移民署今（25日）表示，香港人李彬豪在台灣不法從事跟蹤拍攝港青訪問活動，其行為已違反《港澳條例》等規定，故廢止其在台居留許可，並於今日強制驅逐出境，且管制一定期間不得赴台。

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