重陽山火｜雞公嶺長命火燒逾40小時終救熄 朱凱迪估源頭來自上水蕉徑殯葬區

重陽節多山火，天文台一度發出黃色火災危險警告，而下午本港大部分地區的相對濕度下降至60%左右。截至今午5時，消防處在港九新界共接獲18宗山火報告，其中大埔林村附近山頭延至雞公嶺一帶的長命火，燃燒逾40小時後至今晨8時51分大致救熄。由於現場多處地方仍處於高溫情況，冒出陣陣白煙，政府飛行服務隊直升機今午1時許再於現場投擲水彈。

至傍晚近6時，前立法會議員朱凱迪在其fb專頁上載一張相片，清楚見到大面積植被遭焚毀熏黑，而附近放有一個化寶桶，指他今午到上水蕉徑視察，懷疑今次山火的源頭為山邊「村落殯葬區」幾個墳頭，而現場遺下祭品和一個鐵化寶爐。

他又引述狗場負責人表示，周六下午兩時左右龍潭古廟後山的殯葬區開始起火，火勢迅速乘東風往山上蔓延，但火勢一發不可收拾，先燒上山頂，再往東燒到八鄉和錦田。

由於殯葬區由民政事務總署管理，原居民土葬先人需要先申請，然後在指定地點安葬，朱凱迪認為事件可能涉及刑事行為，又指「政府多年來對殯葬區接近『無人駕駛』，不單『無牌墳墓』充斥，也沒有任何防火措施」，導致郊野公園「每年一燒」的悲劇。

雞公嶺一帶的長命火延綿數公里，一度出現三條火線，由前日下午四時起開始焚燒，政府飛行服務隊直升機多次投擲水彈，其間大江埔一個狗場受火勢波及，大批義工通宵將場內貓狗撤離。

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