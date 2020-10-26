清晨約6時半，一名老翁被保安發現倒卧鰂魚涌英皇道871號對開馬路，奄奄一息。救護員到場檢驗後證實他已死亡。據知72歲姓蔣老翁租住上址一單位，獨居，且有身體病及情緒病紀錄。警方事後在天台發現一張圓凳，並撿獲遺書，正調查案件。

凌晨2時許，上水祥華邨祥裕樓有居民報案，指發現一名老婦倒卧大廈對開，懷疑她從高處墮下。救護員到場檢驗後證實她已死亡。警方沒有撿獲遺書，初步相信83歲姓翟老婦由大廈單位墮下。據知她有身體病紀錄。

凌晨約零時半，屯門新圍苑新奐閣保安報案，指聽到一聲巨響，並發現一名老翁倒卧對開遊樂場昏迷，懷疑他從高處墮下。救護員趕到將他送往屯門醫院搶救，可惜不足半小時後證實死亡。警方沒有撿獲遺書，初步相信76歲姓童老翁由新奐閣單位墮下。據知他受健康問題困擾。

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