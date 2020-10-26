行山旺季 2行山客暈倒 1死1昏迷　

秋高氣爽，正是郊遊好季節，然而行山人士亦要量力而為。今日兩小時內有兩宗行山人士遠足期間暈倒事件，一死一昏迷。早上8時許，一名姓于（74歲）老翁，到荃灣荃錦公路光板田村近芙蓉山行山期間，突暈倒地上，昏迷不醒，附近行山人士見狀，報警求助。救護員接報到場，將于伯送往仁濟醫院治理，其後被證實死亡。死因有待驗屍後確定。

至11時許，一名菲律賓女子在大嶼山昂坪棧道遠足期間，身體不適暈倒，政府飛行服務隊派出直升機到場，將她送往東區醫院救治。

攀山專家提醒行山人士，宜採四招自保：

一）避開中午烈日當空的時間行山，免因太陽長期暴曬致身體捱不住。建議行山者可在早上8時前或下午3時後出發，這屬較佳時間；

二）避免單獨行山，必須帶手機以便求救，最好帶備後備手機電池或充電器；

三）必須帶備大量的食水以補充水份，夏季行山最好每人帶備至少約2公升的水，同時可準備一些電解質飲品；

四）考慮穿淺色、較鬆身的舒適的衫褲，並可考慮穿長袖衫褲免蚊叮蟲咬或曬傷。宜穿舒適的球鞋或行山鞋，忌穿拖鞋或涼鞋。

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