家人涉捲300萬生意糾紛 6歲女童遭淋橙油外公被毆 兩男涉刑毀被捕

一名6歲的小一女生上周四（22日）在校門外被一名陌生男子淋橙油，警方到場翻查附近閉路電視片段，將案件列作普通襲擊，其後經調查發現女童的家人近日與他人有涉及300萬元生意的糾紛，女童的外公上月更被人襲擊至四肢紅腫，其火炭住所更兩度被人刑事毀壞。警方昨日及今日分別在牛頭角及秀茂坪拘捕兩名有黑社會背景的無業男子，不排除有更多人被捕。

一名姓江（6歲）女童上周四（22日）早上乘搭校巴返抵大圍美林邨東華三院蔡榮星小學，其間一名戴口罩、手持紙杯的男子突然從後靠近並向她淋潑橙油，女童校服及書包染滿油漆。家長收到通知後立即報案，女童送院檢查後亦證實沒有受傷。警方接報後得知女童的家人近日與他人有生意糾紛，與女童同住的68 歲外公在上月30日於火炭住所附近，被3名陌生男子襲擊致身體及四肢紅腫，其住所亦在本月15日及22日凌晨分別被人淋紅油及投擲小型雲石球毀壞玻璃窗。女童的家人已就事件報案，而外公亦經廠治後出院。

新界南總區反三合會行動組將4宗案件合併調查，經調查後鎖定數名涉案人士，至昨日（25日）下午約5時在牛頭角拘捕一名45歲姓陳男子，今日（26日）下午約兩時再於秀茂坪拘捕一名31歲姓張本地男子，兩人涉嫌刑事毀壞。被捕男子現正被扣留調查。警方行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。

據知，被捕的兩名男子有黑社會背景，而女童的家人近日與他人有涉及300萬元生意的糾紛。警方新界南總區反三合會行動組周文軒署理總督察指其中一名被捕的男子相信為向女童淋橙油的兇徒，未知女童家人是否認識被捕男子，而上述4宗案件發生後，暫時未發生同類型的事件。

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