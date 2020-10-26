貓狗大疏散｜熱心人救貓狗一呼百應 義工：估唔到香港人咁正

「好感動，估唔到香港人咁正，親身體驗到咩叫一方有難，所有人嚟支援。」昨日山火逼近八鄉大江埔村「大樹下善待動物庇護站」，逾百隻貓狗隨時葬生火海，狗義工JoJo獲悉後立即到社交媒體出post尋求各界支援，結果一文擊起千重浪，逾200名市民及義工響應JoJo號召，即使夜深仍不斷湧入狗場參與救援。

徹夜未眠的JoJo一直留守狗場至今日中午，其間更接受傳媒訪問，「十分感激所有義工嘅無私付出，估唔到出咗個post咁多人嚟幫手，一直驚冇人嚟幫手」。JoJo昨日得知狗場附近發生山火，亦第一時間從土瓜灣進入八鄉，對於有逾200名同路人響應其號召，她亦不禁感動得哽咽落淚。

逾200名市民及義工昨晚陸續趕到狗場，部份人帶同動物籠及狗帶步行至狗場，亦有不少人駕駛私家車趕入現場，有人更駕駛5.5噸貨車，令狗場外一度出現一條長長的「車陣」。

參與昨晚營救貓狗的市民李先生表示，凌晨準備睡覺時，看到fb得知事件，並於帖文留言，其後有網友表示有動物籠，於是由上水寓所駕車前往大埔接載網友，再一同前往狗場協助。

市民張小姐及藍小姐亦從網上得知消息，於是一同由元朗乘的士前來協助，她們指自己亦有養小狗，今次帶同狗帶及動物籠，需要時可人力運送貓狗。

有足夠人手協助撤走貓狗，亦要有場地讓逾百隻貓狗獲得安置，有狗場附近的倉庫負責人，亦被在場市民及義工的熱心所感動，主動聯絡狗場，表示可以提供場地安置貓狗。由於倉庫距離狗場只有10分鐘步行路程，今義工可以拖着狗隻步行撤離至倉庫安頓，大大減少撤出時間。

借出貨倉安頓狗隻的寵物店批發公司經理吳小姐表示，昨晚收到消息知道狗場附近有山火，「咁就返嚟睇睇，見到個火都幾近，咁就問吓啲義工有冇需要疏散啲狗，借個地方畀佢地，借啲籠畀佢哋安頓啲狗」。吳小姐稱，「其實唔知狗場喺呢面，本來係返嚟睇公司，咁啱知道（狗場）咁近，咪幫手囉」。吳小姐眼見義工缺乏狗籠，於是在倉庫取出20多個全新的寵物籠，拆開給義工安頓狗隻。

「200幾人嚟到呢個地方，全部都係人，有人負責打燈（照明），有人買嘢飲嚟。」JoJo指在場200多名義工及市民素未謀面，但卻能分工合作，互相照應，各展所能，萬眾一心只為救出貓狗，直至今早6時，山火開始受控，現場仍有逾100名義工候命，未有離去，最後仍不怕眼瞓，不感疲累，將所有貓狗再一次接回狗場。

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