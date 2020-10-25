陳同佳案｜潘媽媽餘生只剩討回公道 憶曉穎夢中呐喊：救命有冇人幫我！

「媽咪真係好唔捨得你，我同你只係相處20年你就走咗，你知唔知我成日都掛住你？我寧願用我條命交換。」台灣殺人案死者潘曉穎的母親，在重陽節帶來鮮花拜祭女兒，告訴她疑兇陳同佳仍未履行赴台投案自首的壞消息。愛女兩年多前遭殘殺棄屍，，自此潘媽媽的生活出現翻天巨變。近日她四出奔波無果，面對冷漠政權令她十分氣餒，但每當想起夢中無助及虛弱的女兒，她便打起精神，許諾下半生唯一目標就是要為愛女討回公道。她看着手機內女兒的相片，憂憂的說「我哋行緊條路係好崎嶇，好難行，無論點樣我都要幫你沉冤得雪，你知唔知道你條命係我好辛苦先至生到你出嚟，我係唔會就咁放棄，你聽到嘛？」

記者：金敏琍 攝影：麥超億

2018年2月，年僅20歲的潘曉穎在台灣被殺，至今超過兩年八個月，時間並沒有為潘媽媽沖淡絲毫傷痛，「經歷呢兩年幾，呢單案冇人幫到阿女，覺得好難過，好無奈，最重要係無助，真係唔好搞到呢單嘢爛尾，對大家都唔好，對市民都唔好，成個社會都唔好。」

披荊斬棘 誓為愛女討公道

「幫阿女討回公道！」是潘媽媽常掛在口中的一句話，有着不達目標誓不休的堅毅，可惜陳同佳已變成一個政治籌碼，即使包青天再世，狗頭鋤也未必能侍候。昔日與女兒有影皆雙，行街睇戲購物的潘媽媽，在重陽節拿着一束鮮花，孤身落寞在墳場蹣跚而行。暴瘦20磅的她坦言，餘生每分每秒都活在極大哀傷中，這是對她人生最殘酷的修行，「其實覺得金錢事業各方面已經唔重要喇，我人生入面，係要點樣同阿女去討回公道，幫佢沉冤得雪，我拼咗自己條命都要為佢達成呢個目的，我唔怕任何嘢，我唔怕辛苦，或者唔怕任何困難，我都要兌現我承諾。」媽媽向着藍天發出為人母親的吶喊。

上周五10月23日，是陳同佳在港出獄滿一年，亦是潘媽媽設下替他赴台投案求情的最後限期，此前一連數月，潘媽媽四出奔波，既接受各大傳媒訪問，又親身到政府總部遞交請願信予保安局局長李家超，亦竭盡所能去了解陳同佳赴台所需要程序及表格，努力做好這個由「受害人」變「中間人」的角色。其實潘媽媽只是尋常百姓，面對公眾及政權的力量及勇氣，完全是來自作為一個母親對女兒的承諾，「因為我應承咗阿女，佢被慘殺拉喼棄屍荒野，一屍兩命，屍骨不全，佢已經係化成白骨同埋泥槳血槳，佢咁樣慘死係咪一定要為佢討回公道先，身為一個父母，我諗每一個父母都會為佢嘅兒女咁做。」

夢魘纏擾 驚醒淚兩行

現實殘酷，自女兒被殺至今，潘媽媽經常受夢魘纏擾，入睡未能成為現實中的逃生門，現時她間中要靠安眠藥入睡，在夢境中仍不時反覆出現似是曉穎遇害時情景，令潘媽媽心力交瘁 ，「佢踎喺度都起唔到身，身體虛弱得好緊要，支撐唔到，好多時發完呢啲夢都好唔開心，可能有時轉眼佢就已經唔知去咗邊。有一次我記得，佢喺度呼救，大嗌『救命呀、救命呀、有冇人幫我呀？』可能佢吶喊，喺被殺時候叫人援助佢。」

潘媽媽表示，曉穎這個女得來不易，當年夫婦結婚數年一直未有所出，幸得醫生朋友幫助才能成功懷孕，因此曉穎一直是她的心肝寶貝，掌上明珠，自幼悉心栽培。潘家雖非大富之家，但衣食不憂，曉穎自小孝順父母及長輩，對人生規劃亦早有籌謀。潘媽媽憶述，曉穎在學期間已與母親談及將來夢想，「佢係一個有抱負嘅人，好smart，頭腦轉得好快，有leadership，佢走咗真係好可惜，點解呢個世界唔畀多啲機會佢，係呀，其實真係好後生，好細個，唉，好傷心好難過。」

行屍走肉 沒靈魂般活著

乳名「豬豬」的曉穎是家中獨女，由出生到去世前都是與父母一家三口同住，現時的家只餘潘爸爸和潘媽媽居住。潘媽媽說，家中每一角落都記載着一家人温馨熱鬧的片段、一花一草一櫈，都充斥着歡樂的點滴。說起曉穎生前在家的往事，潘媽媽如數家珍，隨口說來，原來她們一家人之間會互相改花名，好不温馨，「佢個花名叫豬豬，我哋一家人都有花名，我哋family有whatapps group，好close，有好多花名，一返嚟叫花名，唔係叫媽咪爹哋，係叫啲好親暱名稱。」還有曉穎愛躺在梳化跟她談天說地；有時會在廚房撒嬌大叫肚餓要吃東西；兩母女無所不談，有時更會一起睡覺，潘媽媽最難忘女兒視她如知己，跟她分享少女心事，兩人關係如孖公仔般親厚。兩母女雖有年齡差距，但乖巧的曉穎很疼錫媽媽，曉穎知道媽媽愛吃甜品，特別是朱古力，所以經常在網上搜尋有特色的甜品屋，然後在假日帶媽媽去試食，除了潘媽媽最愛的朱古力心太軟、還有Tiramisu及綠茶味的各種甜品，二人是旺角區樓上甜品屋常客，多年來留下不少足跡。

兩母女亦經常外遊散心，日本是熱門旅遊點，東京大阪留下不少足跡，她說曉穎最愛逛商場，特別鐘情日系少女服飾，除了shopping，都會到當地食店品嘗壽司、刺身等地道美食。

潘媽媽說，她與曉穎都是感性的人，放假時會一起去看電影，她們專門會選一些感性電影，例如改編自全港最低月薪、有「4,500元校長」之稱呂麗紅真實故事的《五個小孩的校長》，兩母女都會被感人情節觸動，同喜同悲，一起笑一起喊。

潘媽媽說，女兒難得對長輩亦有心，當長輩生日，她會主動買花送給長輩，又會暗中記低長輩的看病覆診日期，然後主動陪長輩去看醫生，「過時過節，又會有特別驚喜畀我哋，如訂製特別蛋糕，唔會買普通蛋糕，佢會親自去訂，成日會扮唔記得，詐唔知你生日，都好難忘，每逢節日都掛住佢。」

可惜曉穎薄命，所有美好景象已成往事，再憶起徒添無窮無盡傷悲，只餘痛苦。「以前有好多計劃，諗起個女讀完大學又點呀，或者諗起阿女會一齊協助佢，如果佢真係做生意會幫佢搞，好多planning，同埋佢都有同我講過，佢都孝順，點樣照顧我哋，同我哋一齊生活，但現在咩都冇晒，喺我人生係一個完美家庭變成支離破碎，咩都冇晒。」錐心之痛非筆墨形容，潘媽媽坦言夢裏夢外，都如行屍走肉般，沒靈魂般活着，「真係，個人好迷惘唔知做緊乜嘢，成個人喺憂傷境界下，每日都唔知做緊乜嘢好辛苦，成日都諗起個女，即諗嚟諗去都係諗起個女，係點樣走出呢個關口，真係好難，呢個冤案都未可以沉冤得雪，都今時今日，你叫我點走出呢個困局呢？」

母女情深 約定來生再續緣

「養兒一百歲，長憂九十九」，若能有99年時間給她還女兒債，對潘媽媽來說絕對是一種福氣，可惜母女間緣份只有短短20年，白頭人送黑頭人，喪女之痛令她一度萌生自殺念頭，但終明白到自己背負著重大使命而打消，「我唔在乎用我條命去換我女條命，因為喺我心目中，我女條命係畀我更加重要…下一世我都希望同佢一齊，我唔會捨棄佢，我一定會同佢一齊，我希望做返母女，或者係姊妹都可以乜都可以，只要同佢一齊就可以。」

曉穎的冤案徹底掏空了潘媽媽，她將僅餘精力用作應付外界一切壓力，可惜兩年多來仍原地踏步，徒勞無功，潘媽媽坦言精神壓力非常巨大，亦承認存在發脾氣情況，幸好獲得丈夫體諒，「啲脾氣真係好差，有時會吵吵鬧鬧，我先生好多時都會體諒我，佢唔出聲，大家都唔出聲。」

留給最愛女兒的說話

對於陳同佳何時始赴台投案，觀乎近日港台兩地連日隔空罵戰，事件毫無寸進令人失望，潘媽媽稱希望能盡力做好自己中間人角色，安排港台警方會面，坐下來談好陳同佳赴台細節，其餘只能聽天由命，但肯定的是絕對不會放棄替女兒討回公道的決心。女兒常在夢中出現，但夢中的曉穎都是虛弱不堪，令她痛心難過，她希望他日能在夢中與女兒重遇，重現昔日母女的孖公仔情景。

今年的重陽節，對潘媽媽別有深意，因為陳同佳赴台投案承諾落空，暫時未能見到女兒的冤案昭雪，墳頭間穿插的涼風早已沁入潘媽媽心脾，她在墳場一角向女兒訴說這刻的無奈心情，希望在悲傷中找到安慰。

「你知唔知我成日都掛住你，我係唔會唔記得你，媽咪係最錫你，係唯一最錫你一個，你係我寶貝，你係我掌上明珠，我每一分每一秒都唔可以忘記你，你記住，下世再有緣，我一定要同你做返母女，呢樣嘢係我唔會變，我下一世希望唔止20年時間，係好長好長，直至到我終老時，你都係要照顧我，對我一樣咁好，我記得你承諾，到現在都唔會忘記。」

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