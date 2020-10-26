3幅曾被投訢林祥焜漫畫 再度掛在西九龍中心

香港知名漫畫插畫家林祥焜，早前與西九龍中心商場合作，創作6幅女性漫畫巨型戶外廣告，但遭深水埗區議員劉佩玉投訴廣告中女性衣着暴露，曾經拉大隊到西九龍中心請願要求下架。稍後熱帶風暴浪卡襲港，商場派員移除廣告，颱風掠過香港後，昨日，另一本地漫畫家甘小文創作的3幅巨型漫畫接力掛上商場外牆，當中有「肥婆四」及「哨牙珍」漫畫。劉佩玉在商場換上另一批廣告後表示，「上次係收到家長投訴，以區議員身份去反映意見」。

今日凌晨，工人花約個多小時，將3幅少女漫畫掛在西九龍中心外牆，其中兩幅畫上泳裝，另一幅則以校服款式示人。這批漫畫是早前被下架的其中3幅林祥焜作品，與昨日甘小文的漫畫總計共6幅，高掛在西九龍中心外，其間有大批市民圍觀及拍照。

林祥焜表示，再度掛上的3幅漫畫因較受歡迎，在順應民意下再次掛上，每一樣作品都有人欣賞亦有人會不喜歡，不想多作評論，每個人審悅眼光也不同，很難有一個標準，亦不會阻礙市民個人睇法，展出的作品已送交淫褻物品審裁處。

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