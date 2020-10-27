果燃台Live｜前學生動源成員再被捕 國安處人員上門搜屋

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７月底時被指涉嫌違反港版國安法的前學生動源召集人鍾翰林，據悉今早欲前往美國駐港澳總領事館尋求政治庇護時遭多人押走。據悉，鍾翰林今早到達美國駐港澳總領事館時領事館未開門，他遂走到對面馬路、約100米外的咖啡店坐下，其後卻即失去聯絡，疑被警方國安處人員帶走。記者今晨對該到咖啡店了解，不過職員都聲稱沒有目擊事件，不清楚情況，事發詳細經過成疑。

鍾翰林與另外三名學生動源成員，其實７月底時已因涉嫌違反國安法被警方拘捕，消息指鍾今晨被捕後現正被扣留於中區警署，但未知警方今次會是准許他保釋候查，還是會於今天內即時落案把他帶上法庭提堂。而自正午時份開始，大批傳媒即在中區警署外守候，等候最新消息。

下午2時許，學生動源再在facebook發帖，指前成員何忻諾於2時在沙田田心警署報到期間亦被捕。另一前成員陳渭賢亦於2時許在屯門警署報到期間被捕。何忻諾及陳渭賢二人亦在7月29日曾被警方以涉嫌煽動分裂國家罪上門拘捕。同樣於今年7月被警方拘捕的前學生動源發言人何諾恆，據港台報道指，何今日前往田心警署報到時未有被捕，至今也未被落案起訴。

至下午5時半左右，國安處人員將何忻諾押至其大圍住所搜證。

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