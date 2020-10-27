鶼鰈情深｜妻失蹤3天尋回無恙 丈夫與妻吃家常小菜慶祝：不會再帶她行山了

上周六（24日）偕夫行山失蹤的智障婦廖偉蘭，失蹤3天以來丈夫憂心忡忡，幸愛妻昨午在元朗水邊圍輕鐵站被尋回，她安然無恙，昨晚返家與丈夫及兒子團聚。《蘋果》今早造訪廖宅，見到廖婦與同姓丈夫在水泉澳寓所內恩愛地「撐枱腳」，桌上擺放家常小菜包括菜、蝦等，甚為豐盛，兩人偶然說着家鄉話閒談，場面溫馨。記者問到怎樣防止妻子再次走失，廖先生回應說：「以後唔再帶佢行山啦，出了去就很麻煩。」避免愛妻再度失蹤。26歲兒子則坦言：「搵返阿媽，好開心，thank you！」

《蘋果》今晨到訪廖氏夫婦，欲了解廖婦失蹤三日期間的遭遇，但發現他們都說着家鄉話，廖生還懂小小廣東話，但廖婦的說話則難以聽得明白，廖生指妻子來港已12年，但一直學不懂廣東話。談到如何防止妻子走失，廖生無奈說以後不再一起行山了，並會在門上加鎖，「 不帶她出去了，出了去很麻煩，她自己不懂得打電話，她是一個有疾病的人，就讓她在家休息，不用她買菜， 我自己一個人去。」

被問到有否需要幫忙，廖生笑言「唔使，多謝你哋」。身旁的廖婦則一直笑意晏晏，聽着丈夫說話，偶然說出一些家鄉話。她看來臉色不錯，身體安好，好像完全不知家人擔心她這三天的遭遇。廖先生指，妻子現時情況比較穩定，不過，三年前妻子因腦病曾入院治療。

廖偉蘭偕夫上周六（24日）到沙田水泉澳邨後山擬取泉水回家，兩人抵達貓仔山一個涼亭，丈夫停步耍太極，廖婦則獨自到附近山澗取水，惟逾一小時仍未返回會合丈夫，丈夫遍尋不獲自行返家，最終報警求助。據了解，原來當日廖婦折返時找不到丈夫，便自行下山返家，惟她只懂用八達通乘搭公共車輛，卻不知目的地。她不懂打電話及接聽，與家人失去聯絡，廖不知自己身在何方，流落街頭，夜間露宿公園或街頭，其間她感到肚餓和口渴，曾向路人借樽裝水飲。

由於她失蹤期間，政府飛行服務隊、消防及民安隊連續三日登山搜索，經傳媒廣泛報道，至昨午（26日），有好心市民留意她在元朗水邊圍輕鐵站徘徊，於是報警，警方到場證實為廖婦，遂通知其夫接回她返家。

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