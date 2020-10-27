重陽長假期警打擊違法車 拉16人涉酒駕等罪

重陽節一連三天長假期，警方不同交通總區進行打擊非法賽車及超速等違法行動。其間共扣查27車，拘捕16人，當中包括涉嫌酒後駕駛、停牌期間駕駛等罪名。

新界北總區交通部於本月24日至昨日（26日），在區內進行巡邏及執法行動，行動針對非法賽車、非法改裝車輛及超速駕駛等違法行為。行動中，人員於區內共扣查14輛車輛及發出170張超速告票。其中於荃錦公路針對非法賽車及非法改裝的行動中，共扣查9輛電單車，並將懷疑非法改裝車輛拖走作檢驗。

另外，人員發現有22輛車輛涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，遂向涉事車主發出欠妥車輛報告。人員亦在本月25日於上水馬會道拘捕一名49歲男司機，涉嫌違反交通燈號、停牌期間駕駛及駕駛時未有第三者保險被捕 。警方會繼續加強執法，打擊非法賽車、非法改裝車輛及超速駕駛相關罪行。

而西九龍總區交通部一連四日（23至26日）在區內進行代號「火炬」（FOSSINGTON）的執法行動，打擊酒後駕駛、毒駕、藥駕、非法賽車、非法改裝車輛、特別針對會造成噪音滋擾的車輛改裝行為（俗稱死氣喉）、超速等及其他交通違例事項。

其中在23及24日晚上，人員連同新界南總區交通部進行打擊酒後及藥後駕駛聯合行動。行動中，人員要求約1,200名司機進行酒精呼氣測試，並拘捕14名年齡介乎28至82歲的司機，涉嫌酒後駕駛；另外，一名33歲司機則涉嫌在藥物影響下駕駛被捕。

此外，人員共扣查13私家車，涉嫌非法改裝，包括改裝製造噪音的死氣喉及違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》。警方亦向另外16名私家車車主發出欠妥車輛報告。警方亦偵察到200多輛車輛涉及超速，將作出檢控。

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