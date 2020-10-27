陳同佳案｜特首聲稱陳自首只欠入台簽證 陸委會堅持兩地政府要先商談好陳才可赴台

涉嫌在台灣殺害女友潘曉穎的港人陳同佳，轉眼在港已出獄一年，去年曾承諾會往台灣自首的他至今仍是出發無期，涉嫌毀諾，令潘媽媽失望及氣憤。特首林鄭月娥今晨回應傳媒時聲稱，據她所知（引述管浩鳴牧師的說法）陳同佳仍然願意赴台自首，現時只欠一張入台簽證。林鄭指入台簽證的簽發權並不在特區政府，她指只要陳同佳獲入台簽證，關於其他輔助工作，港府十分願意協助。不過台灣陸委會今日重申，要解決陳同佳問題，香港政府必須先務實回應台灣早前提出的司法互助請求，這才能協助早日將犯嫌繩之以法，體現司法正義。

特首林鄭月娥今晨表示，她相信只要陳同佳獲得台灣一方發出入台簽證，事件（指陳同佳赴台自首的困局）便可解決。

但陸委會今日向香港特區政府呼籲，香港一方要務實回應陸委會回應重申，因本案（陳同佳涉嫌謀殺女友一案）涉及台港雙方管轄權及相關公權力之行使，必須由台港雙方政府談好相關事宜，才能解決嫌犯陳同佳來台入境（投案）的問題。

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