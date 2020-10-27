貓狗大疏散｜30貓貓仍發不安叫聲 最老狗女一直「冇乜郁」

前晚受山火直逼威脅的狗場「大樹下善待動物庇護站」，經過一夜騷動，今日已回復往常的平靜，不過有部份貓貓及狗狗似乎仍未走出大火威脅的恐懼，情緒顯得較為不安及不穩，其中第一代「大樹下」收養的19歲老狗女，疑在走火警時驚嚇過度，回家後一直躺在地上不動，情況令人憂心。

一場無情山火體現港人有情，對於昨日凌晨逾200名市民及義工，一呼百應參與營救狗場貓狗，「大樹下」義工JoJo今日再一次感謝他們所有人的付出，真心覺得「香港人好正有愛」。JoJo稱，所有約140隻貓狗大致未見大問題，肯飲水進食，無再出現大小便失禁及嘔吐情況，但30多隻貓則可能較為「神經質」，情緒仍然不太穩定，不斷發出不安的貓叫聲。

儘管狗場運作及貓狗狀況大致回復正常，但最令JoJo擔心的是19歲唐狗「鳳鳯女」的狀況。「鳳鳯女」原本是地盤狗，亦是「大樹下」所收養的第一代流浪狗，屬於「大樹下」目前年資最高的成員。JoJo稱，「鳳鳯女」昨日帶返狗場之後，直至今日一直「瞓咗喺度冇乜點郁」，估計是牠受驚過度所致，目前惟有密切留意住牠的情況。

山火雖然撲熄，但威脅仍在，JoJo由於擔心死灰復燃，今日與其他義工一起再返回狗場，到後山淋水，以及協助收集善長捐贈的狗糧狗籠等物資。JoJo稱，事件發生後，捐款或捐贈物資數字，雖然未見火箭式爆升，但亦明顯有所增多，其中火警當日，寵物店倉庫曾拆開全新狗籠供走火警狗隻應急，據悉有善長已將有關狗籠買下，並將捐贈給「大樹下」。

損贈情況即使有所改善，但亦不足以改變「大樹下」入不敷支的狀況。JoJo稱，狗場的營運可以用「艱苦」來形容，目前仍欠下動物診所一年的醫療費，所以年逾70歲的「大樹下」創辦人，目前仍堅持出外打工，將收入補貼狗場的支出，但幸有善心診所願意讓他們慢慢還款，以及有善心公司協助舉辦籌款活動，令「大樹下」仍可堅持下去，讓流浪貓狗有一個溫暖的家。

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