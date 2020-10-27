外籍男子與女友爭吵後 家中露台吊頸亡

上環皇后大道中189號啟豐大廈，凌晨零時許，一名39歲美籍男子，在住所內的露台用尼龍繩上吊昏迷不醒，其華裔女友稍後趕至揭發報警，救護員將外籍男子送院搶救，惜終告不治。警員事發撿走尼龍繩、多罐啤酒及少量證物，一併帶署調查。

據悉，死者患有情緒病，事發前與女友在電話中發生爭吵，女友收線後僅約5分鐘趕至單位，惟發現男友在露台伸縮簷篷的支架上，用尼龍繩吊頸昏迷不醒。

24小時求助熱線︰

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線︰23892222

撒瑪利亞會熱線(多種語言)︰28960000

生命熱線︰23820000

東華三院芷若園熱線︰18281

社會福利署熱線︰23432255

醫院管理局精神健康專線(24小時精神健康熱線諮詢服務)：24667350

明愛向晴熱線：18288

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open噏」：www.openup.hk

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線 或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！