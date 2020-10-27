尖沙嘴碼頭 女子墮海獲救

尖沙嘴鐘樓對開公眾碼頭，凌晨3時許，一名女子與友人傾電話期間，情緒激動聲稱跳海企圖自殺。友人大驚收線後立刻報警及趕至現場，消防及救護員首先趕至現場，發現女事主曾經墮海，她滿身濕透坐在碼頭長椅上， 其友人及警員亦趕抵現場，女事主稍後送院治理。

現場有目擊事件釣魚客稱，女事主獨自來到碼頭，坐在岸邊用作綑綁船纜的石躉上，稍後發現她俯身跌落海中，然後再自行游返、爬上碼頭坐在岸邊的梯級上，有熱心釣客見狀勸她上來到碼頭的長椅休息。

24小時求助熱線︰

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撒瑪利亞會熱線(多種語言)︰28960000

生命熱線︰23820000

東華三院芷若園熱線︰18281

社會福利署熱線︰23432255

醫院管理局精神健康專線(24小時精神健康熱線諮詢服務)：24667350

明愛向晴熱線：18288

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open噏」：www.openup.hk

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