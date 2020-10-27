蘋民直擊｜鐵鎚幫闖新蒲崗工廈 黑衣人被制服拘捕

新蒲崗大有街32號泰力工業中心，今早11時19分，工廈保安員報警指有大批人手持大鐵鎚進入工廈，之後發現後樓梯損毀，警方派出多輛警車及手持盾牌警員到場調查，案件暫列刑毀。

事發時，讀者區小姐途經現場，在案發大廈約200米外的彩虹道街市，目擊一名身穿黑色衫的男子，被警員制服按在地上，但未知黑衣男子與刑毀案件是否有關，而在街市對面馬路的樂文文具店門外，則看到有兩個大鐵鎚被棄置在地上，有警員封鎖現場進行調查。

樂文文具店則在facebook表示，兩個大鐵鎚並不是被遺棄在文具店內，又指有街坊曾目堵10多人從七寶街衝過去彩虹道，現場亦有十多輛警車。

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