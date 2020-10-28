戶主抗賊慘被打穿頭 警拘肥瘦賊起電槍

深水埗海壇街143號發生爆竊案，凌晨2時許，兩名肥瘦賊人帶同電槍及鐵筆入屋爆竊，染有金髮的瘦賊負責在地下把風，肥賊則上樓用鐵筆門進入單位搜掠，其間發出聲音，男女戶主從睡夢中驚醒走出查看，男戶撞破並與賊肥賊發生糾纏，女戶主大驚致電報警。

其間一輛衝鋒隊警車剛好巡經現場，警員發現的金毛瘦賊形硛可疑，於是上前截停查問，其間即接到警方通訊電台訊息，得知樓上有竊賊與戶主發生糾纏，於是立刻封鎖大廈搜查，此際，肥賊打傷男戶主跑至地下準備逃走，惟與警員迎面撞上，當場被制服拘捕，其在其身上搜出一鐵蓮花狀的電槍，兩肥瘦賊被捕押上警車。男戶主抗賊頭部受傷，事後由救護員送院治理，警員在單位門外檢獲鐵筆及鐵鉗等爆竊工具。

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