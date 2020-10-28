天水圍斬人血案 南亞漢身中多刀

天水圍天恩路嘉湖銀座對開，凌晨1時許，一名南亞裔男子準備取回私家車時，突然兩輛私家車高速駛至，其中一車更撞向事主私家車右邊車門，兩車分別跳下多名刀手向事主施襲，事主走避不及身中多刀受傷，刀手斬人後登回其中一輛接應私家車離開，另一輛七人車因撞毀棄置在現場，救護員趕至將傷者送院治理。

現場遺下一對相信屬事主的枴杖，其私家車內遺下大量血迹，一輛停泊在路邊掛有CC字樣七人車的尾泵把無辜被撞毀，警員封鎖現場進行調查。

事主右邊手腳及肩部中多刀受傷，現場消息稱，當時他打開車門準備上車之際，其中一輛由兇徒駕駛七人車駛至，猛撞向事主私家車的車門，其後多名刀手便落車斬人。

-----------------------------

你敢爆，我敢獎！ 立即WhatsApp 《蘋果》24小時爆相爆片熱線 或致電：63836568

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！