2020年對香港人而言是辛苦的一年，武漢肺炎疫情於年初爆發，本港多個行業受到嚴重影響，數以萬計打工仔被迫放無薪假，甚至成為失業大軍；多名「手足」相繼被捕，白色恐怖逐漸籠罩整個社會，令港人不再在個人社交平台上發表政見，更有人選擇放棄香港所建立的一切，遠走他鄉。在2020年最後一夜，10名有心市民冒着寒風登上獅子山頂，向山下萬家燈火舉起「FAITH」燈牌，希望港人新一年在亂流下仍能平安，堅持信念。

他們一行10多人，在昨晚10時許出發，花費一個多小時登上山頂，用燈管砌成「FAITH」字，每個字母面積約一米乘半米，然後開始進行新年倒數，附近亦有人亮起電筒，進入2021年元旦，其間未見有警方人員到場，一行人飲酒慶祝新年倒來，在凌晨約1時落山結束行動。

其中一位參與行動的市民表示，過去一年因疫情令集會減少，但不影響追求公義，我們很愛香港，一年來很多手足受傷、拘捕、扣柙，死亡及被送中等，我們不能放棄，否則是對不起手足，12名被送中的港人，其中兩人被釋放回港，看到他們精神況狀不好，好擔心他們在內地扣留期間發生甚麼事情，另外還有10人被判刑坐牢，審訊不公開，家屬不能夠探望，我們要堅持才可以有希望，要繼續爭取民主、自由、人權、法治和公義。今天是入冬以來最寒凍的一天，在監獄的手足度日如年，我們特意來到獅子山送上祝福，希望他們安好和盡快被釋放。

今次是熱心市民第3次登上獅子山舉起燈牌表達訴求。去年10月3日晚上，6名市民揹着燈管由獅子山燒烤場登山口起步，大約2小時後成功登頂，之後用燈管砌成「SAVE 12」及「SAVE HK」等字句，與山下的萬家燈火相輝映，籲巿民毋忘遭內地當局扣留的12名港人。至12名港人被大陸當局扣押滿100日，其後在11月29日當晚，再有數名熱心市民登上望夫石山頭，以燈管砌成「SAVE 12」燈牌，表達對12人的思念之情。

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