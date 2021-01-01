西九龍總區反黑組根據線報，得悉大角嘴洋松街94號一幢工廈內，有犯罪集團利用派對房間作掩飾開設非法賭檔，警方採取突擊行動，昨晚10時許，破門進入該單位內將賭檔搗破。賭檔開業裝有隔音設施面積約700呎，開業約半年，警方撿獲一張撲克賭枱、一張麻雀枱及一副魚蝦蟹賭具。

行動中，共拘捕17名男女，年齡由22至37歲，部份人有黑社會背景，其中一名25歲女子為賭檔主持，另一名30歲男子負責「睇水」涉嫌經營非法賭檔，餘下11男5女，當中包括文員及保險經紀等，各人涉嫌非法賭博被捕，警員並撿獲44萬元籌碼，現金萬多元。警方相信已瓦解一個賭檔集團，被捕男女另涉嫌違反限聚令（599F章）及(599G章），將一併帶署通宵扣查。

九龍城警區特別職務隊根據線報及經深入調查，昨晚約7時，進行打擊非法賭博行動，突擊搜查紅磡馬頭圍道21號一單位，搗破一個懷疑非法賭場。

行動中，一名27歲姓張男子涉嫌經營賭博場所及違反限聚令（599F章）被捕。另外，3名女子、2名內地女子及10名男子，年齡介乎33至52歲，則涉嫌在賭博場所內賭博及違反限聚令(599G章）被捕。所有被捕男女現正被扣留調查。行動中，警方檢獲4部釣魚機、兩部射擊遊戲機、一部讀卡器、一批遊戲卡及約一千元賭款。

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