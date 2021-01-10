寒流襲港大帽山前日曾結霜及出現罕有「霧淞」奇觀，更錄得入冬以來最凍的-2.5度，今日凌晨大帽山最低氣溫2.2度，市區氣溫錄得11.4度，氣溫稍為回升。未來幾天天氣持續寒冷，預料冬季季候風在本周後期緩和，廣東沿岸氣溫回升。

天文台表示，今日天氣寒冷及非常乾燥。大致多雲，日間部份時間天色明朗，最高氣溫約14度。吹和緩至清勁東北風。並發出寒冷天氣警告及紅色火災危險警告。

凌晨大帽山停車場泊滿車輛，山頂附近一帶紮有多個露營帳幕，有市民觀看夜景，由於今凌晨氣溫並未跌至冰點的零度或以下，故山上未再出現結霜情況，令專程上山的市民有點失望，惟有一看日出美景，但亦有市民立刻轉移目標，跑到剛剛出現的新景點寫有「听党话 跟党走」的大帽山雷達站「打卡」。

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