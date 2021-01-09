警方昨晚展開代號「犁庭掃穴」的反罪惡行動，突擊搜查九龍區多個單位，搗破兩個懷疑非法賭檔及兩間懷疑無牌酒吧。

警方昨晚突擊搜查油麻地白加士街66號一單位及紅磡民樂街18號一單位，搗破兩個懷疑非法釣魚機賭檔。行動中，一名45歲姓陳男子及一名24歲姓陳男子涉嫌經營賭博場所及違反限聚令（第599F章）被捕，另外13名男子、一名非華裔男子、5名女子及一名持雙程證及逾期居留內地女子，年齡介乎20至58歲，涉嫌在賭博場所內賭博被捕，他們同時涉嫌違反限聚令（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。行動中，撿獲5部釣魚機、4部射擊機及約1萬4千元現金。

此外，東九龍總區刑事部、東九龍總區機動部隊及觀塘警區人員根據線報及經深入調查後，突擊搜查新蒲崗大有街33號及觀塘鴻圖道42號兩個單位，搗破兩間懷疑無牌酒吧。行動中，人員拘捕一男兩女負責人，年齡介乎24至50歲，涉嫌無牌售賣酒類飲品、無牌藏有酒類飲品可作販賣用途及違反限聚令（第599F章）。兩單位內24男12女，年齡介乎16至54歲，則涉嫌在沒有領有酒牌的處所飲酒被捕，他們亦涉嫌違反限聚令（第599G章）。行動中，撿獲約633罐啤酒及86瓶烈酒，總值約10萬元。

另外，黃大仙警區特別職務隊根據線報及調查後，昨午約5時，在油塘崇耀街九號對開，截查一名形迹可疑的男子，並在他身上撿獲約30克懷疑可卡因，警員隨後在其住所內再撿獲約470克懷疑可卡因及一批作毒品包裝工具，該名40歲姓李男子涉嫌販毒被捕。行動中撿獲的毒品市值約75萬港元。

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