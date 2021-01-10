警方觀塘警區反黑組及東九龍機動部隊，根據線報及經深入調查後，凌晨零時，展開代號「犁庭掃穴」的打擊無牌賣酒及違令處所行動，突擊搜查鴻圖道42號一單位，搗破一間懷疑無牌酒吧。

行動中，拘捕一名24歲姓吳負責人，涉嫌無牌售賣酒類飲品、無牌藏有酒類飲品可作販賣用途及違反限聚（第599F章）。另外，酒吧內8男4女，年齡介乎16至24歲，則涉嫌在沒有領有酒牌的處所飲酒被捕，該12人亦涉嫌違反限聚令（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。

警員撿獲一批證物，包括約100罐啤酒及50瓶烈酒，總值約5萬3千元。所有被捕男女現正被扣留調查。

警方強調，無牌賣酒屬嚴重罪行，一經定罪最高可判罰款100百萬元及監禁兩年，而市民於無領取牌照的地方飲酒，亦屬違法，一經定罪，最高可判罰款2千元，呼籲市民切勿以身試法。在疫情嚴峻時期，警方呼籲市民顧己及人，應嚴格遵守《預防及控制疾病條例》，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。

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