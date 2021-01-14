近日傳出陷財困的凱柏集團在開業兩年間迅速開拓各類業務，包括老人院、轎車、餐廳等，集團高層疑似「走佬」，過百小股東將面臨血本無歸。《蘋果》成功聯絡集團官方網頁顯示為副主席的梁姓高層，他承認集團已結業和主席失蹤；另一邊廂，凱柏集團前高層Jack（化名）則以受害人身份接受《蘋果》訪問，他堅稱凱柏集團最初推出的投資項目本並非騙局，但疑因「操縱者」斂財，導致眾多小股東無辜「陪葬」。他估計集團內約十分一員工有自費參與投資，他自己亦曾貸款過百萬元參與投資，故同屬受害人。他更聲稱自己曾被集團高層恐嚇，被要求協助處理合約、轉換股份等事宜，甚至威脅到他的生命安全。他受脅迫下惟有就範，他其後並曾為此報案，但現時仍在惶恐中度日。

在集團成立的初期，Jack甚欣賞集團的賺錢理念，即讓各人發揮專長，在自己擅長的領域開拓業務，「你可能係好叻IT，你可能係好叻銀行，你可能係好叻裝修工程，集腋成裘，發揮一加一等於三嘅效力」。他因而放棄自己原本的工作，全程投入協助凱柏集團發展；然而，眼見集團未有專注發展已開拓的項目，卻一直透過「新橋」尋找新的投資者，「不斷咁搵新項目，轎車、老人院、餐廳，又5G ，跟住又大陸嘅移民，又唱歌跳舞培訓等等，咁我發覺點解你哋好似發展得極度過快？」他逐漸質疑集團經營的初心。

Jack表示，集團員工總數約100人，除了他本人以外，另有十多名員工同樣有份注資於公司的投資項目。他聲稱曾借貸注資於集團，惟每月工資僅得2萬多元，並不足以還債，遂自行在外尋找額外工作，因而於2020年3月被迫離開公司。身兼前員工和投資者的雙重角色，他直言感到非常失望，「所謂嗰啲做生意又話有回報，次次都未break even（收支平衡）」。

其中選址於荃灣的老人院院舍開業日期一拖再拖，Jack大爆院舍於2019年10月大搞開幕儀式時，根本未開始牌照申請的程序，「19年4月業主畀個場你，就拆啦，跟住19年10月26號就堪稱初步開張，但都未有牌住，以我所知正式入紙申請老人院牌就係今年（2020年）嘅5月」。Jack認為集團把這個項目交予一名「測量師」高層負責，是所託非人，對於其能力和經驗皆不敢苟同。

疑似集團高層的「走佬」訊息中提及，集團所以結束營業是因為無法捱過疫情，Jack卻批評各項業務發展衰弱主要屬人為過失，而非宏觀經濟環境所致。「個問題所在就係操縱者，佢當中打大食材、打大人工、打大裝修費，喺每一個層面都食錢，亦令原先一個好嘅項目出現虧損，老人院牌又遲遲出唔到。」Jack直斥有高層刻意斂財，無心戀戰實業的經營。除了不少投資者為專業人士，如醫生、律師等，更有人屬退休人士，養老本錢隨時血本無歸。

對於集團以近數十厘的極高回報率吸引投資者，他認同這是誇大了，「我哋都反映過，（回報率）太高了，50幾60厘，不如整返個achievable少少嘅，咁就adjust咗做40厘」，極高回報率成功勾畫美好的投資前景，加上「主席叫人按咗層樓，或者借私人貸款，或者借信用卡嘅現金分期貸款」，有人終不惜負債仍要入局。

集團的資金去向成疑，4名高層責無旁貸。論及高層，已離開集團的Jack至今仍膽戰心驚，他聲稱曾被負責老人院項目的一名高層數次言語恐嚇，以要求協助簽署轉讓股份等文件，其中一次更被軟禁。「困住你喺間房，跟住好大聲咁話自己係香港仔呢個地區嘅古惑仔，係黑社會嚟嘅⋯⋯『你唔簽吖嘛，你揀左腳定右腳？』 就梗係唔簽啦，以為佢吹，跟住佢就call咗5個大漢上嚟喺出面，玻璃zone嚟嘅，真係見到有5個大漢紋咗身。」他表示自己最終就範，簽妥文件後獲釋。

直至2020年7月，他再次被該名高層要求見面，他在惶恐下赴警署報案，惟「警方就話，『如果我哋真係確實調查，我哋試過有啲投訴人就俾人斬』，咁我就問點解你哋唔拉佢，『因為佢唔係直接搵人去斬佢，搵咗4、5重嘅人，我哋追查唔到個來源』。」自感人身安全受威脅的他只好無奈備案，望發生危險時警方有所警惕。

警方發言人回應指，尖沙咀警署去年7月接獲一名男子報案，指早前在尖沙咀區一公司曾被另一名男子以言語恐嚇。案件列「刑事恐嚇」，交由油尖警區刑事調查隊第九隊跟進。警方經調查後，沒有足夠證據對任何人提出檢控，並已將調查結果通知報案人。

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