零息時代下各類創業、投資及移民及講座不絕，大受歡迎，屬本地公司的凱柏集團過去兩年即瘋狂舉辦投資講座，推出聲稱每年回報率可達30%至50%的高回報項目包括老人院、出租轎車、5G計劃等，哄誘市民入股投資，甚至游說對方可冒險借錢入股，以輕鬆穩賺取豐厚的「被動式收入」，吸引逾百名包括醫生、律師在內的小股東出資至少6,000萬元做股東。但《蘋果》調查發現，集團大部份投資項目不是虧蝕便是未能開業，近日更傳出集團主席「走佬」以及公司財困，集團網頁又消失。小股東欲退股取回血汗錢無果，反被游說額外注資以作救亡，進退兩難。

警方證實收到多人報案，指他們早前參與投資計劃後受騙，案作已列作詐騙案，交西九龍總區重案組跟進，暫未有人被捕。有小股東則質疑凱柏集團以不實的過高回報率作誤導，更懷疑投資項目裝修及營運開支誇大了。事件帶出本港投資項目回報率的宣傳冇王管，專家呼籲市民入股前必須先了解清楚集團背景及退股安排，免招嚴重損失。

記者 郭杏妤 趙媛媛

令一眾小股東6,000萬元投資面臨血本無歸的凱柏集團，於2018年10月成立後開拓各種新投資項目，包括老人院、轎車服務、餐廳冰室、5G計劃，更聲稱嘗試打入中國市場協助中國人移民，業務多如千手觀音，每項目聲稱每年回報率可高達3至5成。有小股東透露，該公司自成立便以「凱柏創富協會」名義舉辦不同主題投資講座，並邀請聽眾成為「凱柏會員」，再游說他們入股投資。講座在高峯時期，一度多達每周3至5場，甚至在疫情肆虐時以Zoom開講座，終吸引逾百名投資者入股各項新業務。但《蘋果》近日收到小股東求助，指集團新項目疑陷財困。

記者聯絡上凱柏一名前高級職員Jack（化名），他指被誘入局者不乏專業人士，包括醫生、律師及退休校長等，集團「叫人按咗層樓，或者借私人貸款，又或者借信用卡嘅現金分期貸款」。據悉當中在荃灣和灣仔準備開設兩間護老院的投資項目較受歡迎，投資以千萬元計，估計已入股人數逾百，總投資額或逾6,000萬元。單是荃灣一間仍未能開業的老人院，已發行股本達3,000萬元。

但記者發現凱柏集團的官方網站近日已無法瀏覽，據集團網頁早前的截圖，集團主席及董事共有4人，分別是薜姓主席、梁姓副主席，還有馬姓和黎姓兩名高層。惟於12月中，小股東在群內瘋傳疑似由主席在集團內部群組發出的「走佬」訊息，該訊息提及「本來係（喺）餐飲及轎車業務不斷虧損下，我哋亦希望靠老人院能夠將公司起死回生，遺憾的是工程超支、發牌持續拖延，我已經用個人擔保向銀行借左（咗）幾百萬放公司頂住過去半年」，主席更表示現時因安全問題而不得不選擇離開，「不能負責任地與大家走到最後及當面向大家交代，請大家原諒」。同一時間，集團四大高層傳出有另外兩人早已「跳船」脫離與公司關係，一時間人心惶惶。

股東近日遂急忙發起股東大會商討如何救亡，《蘋果》曾進入早前舉行特別股東大會的荃灣護老院現場。開會當晚，約50名小股東出席位於荃灣院舍選址的會議，上址雖已裝修好，但因遲遲未能取得牌照，無法營業，每月白蝕租金60萬元。

一名梁姓高層現身大會，聲稱自己亦為受害者。梁表示，他本是員工，因提出開設護老院理念，被高層邀請「一齊玩」。他續稱，現無法查看公司銀行戶口結餘，但其後又指戶口已幾乎清零，希望小股東再集資救亡，「睇吓可唔可以過到呢個難關」。其後有股東宣佈，現時老人院項目由投資額較大的股東組成新董事會，目標再集資約200萬元，盼最少撐到今年2至3月。

在場有小股東質疑，梁氏若看不到銀行戶口情況，何以得知資金已耗盡，梁解釋是一名會計同事通知他，「佢話冇錢㗎喇，只係交低咗個戶口number，但係佢聲稱自己都入唔到去睇賬戶」。在場小股東曾要求公司出示賬目以確認其經濟狀況，惟無人能提供。

小股東遂進退兩難，因若再付錢額外供股或越踩越深，但不付錢救亡，已投資的錢則面臨化灰，紛紛後悔當初錯信凱柏。「有乜理由集咗過千萬都仲唔夠？仲要再攞多啲錢，我覺得有人想存心瞞騙。」從事飲食業的Gary（化名）去年5月在友人介紹下參與凱柏集團免費講座，當中提及老人院項目有30至50厘年回報率。Gary因同行友人表示自己亦有投資，他不虞有詐，在9月份決定注資逾20萬於荃灣老人院項目，部份資金更是用信用卡現金套現借來。

他憶述集團高層為取信投資者，曾指老人院項目是獲得一名曾協助5間老人院發牌的測量師高層相助，「佢話佢有信心可以6個月內出到牌，當初我相信呢一點去做投資，但最後結果出嚟唔係事實，原來一年都出唔到牌」。

Gary及其他股東多次查問老人院發牌進展，惟均不得要領。另有小股東提及，老人院裝潢由一名高層負責，惟當中細節及集團賬目從未公開，Gary質疑「究竟啲錢係咪去咗某個人個袋，係咪裝修費打大咗，或者係咪有利益輸送喺裏面，虧空咗股東嘅利益？令到我哋好憤怒！」

Gary又指，傳聞已「走佬」的集團姓薛主席說服力強，薛並曾教出席講座者用息差獲利，「即係用一個低息嘅方法去借錢返嚟，然後去投資賺取一個高息嘅回報，即係注資集團的項目」。

《蘋果》翻查由受害小股東提供的簡報，發現不只老人院，集團其他項目恐亦被誇大回報率。因出席講座者曾被告知，投資集團不同項目，每年回報率可達3至5成。其中，於去年6月的簡報，更聲稱老人院項目每年回報率高達76%，即投資100萬元一年可賺76萬元。但據悉事後公司內部亦認為利潤被誇大，今年初的簡報終把老人院年度預測回報率降至41%。

記者曾前往凱柏位於九龍的總部，只見大門緊閉，辦事處內雜物散落一地，有小股東向本報透露，據報由於集團欠租，不排除辦事處要暫停營運。而集團薜姓主席位於九龍塘的住所亦無人應門。但本報成功聯絡官方網頁顯示為的副主席的梁姓高層，他承認凱柏集團已結業及主席失蹤，自己亦已報警求助。 ＋警方回應是否已介入調查

被問及小股東現有何途徑可退股，他謂「我都想搵人幫吓我，（睇吓）點樣搞」。他強調自己亦有注資於凱柏集團，但卻迴避答覆金額，「有林林總總唔同嘅數目」。他否認自己是東主或董事，只自稱是月入三萬的受薪員工。對於有小股東指控集團刻意「打大」裝修費，他謂「我都唔知點回應⋯⋯我負責做營運、做工程，數字唔係我負責」。至於主席的去向、資金的去向，他一概表示不知道。

香港股票分析師協會主席鄧聲興認為，集團有意向市民勾畫未必能實現的回報率，作游說投資的手段，「佢又唔係上市公司，大家又唔識，咁一定係勾劃到非常之美好先吸引到人投資，呢個係好正常捉心理嘅情況」。然而市民往往忽略實際環境，以為行業前途光明便代表自己投資得宜，未有認真檢視營運者的背景，變相「賭上」自己的本金，「佢唔識搞，但係可能佢直頭諗住呃你筆錢攞嚟搞，咁就多一個風險喺度」。

他補充小市民投資實業的風險甚至比投資股票等產品更高，「買股票或者買債券，嗰間公司已經有專業團隊去管理⋯⋯但係經營實業生意就唔同，涉及嘅考慮就更加多，你唔識老人院嘅，咁你點會有能力去判斷嗰個人經唔經營到老人院呢？」鄧又坦言，極高回報率不可信，「如果咁賺錢，就無需要預你一份啦」。

律師梁永鏗指，事件有機會涉及非法集資，因為集團在網絡上公開宣傳其免費講座，對象是普羅大眾，而講座的內容涉及其投資項目。至於疑似「走佬」的主席則有機會干犯盜竊罪，另外幾名董事亦有機會被民事索償，「董事係一個受薪嘅工作，但如果佢違反公司法、違反董事責任，有機會就會上身」。

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